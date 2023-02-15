Олжас Сакенов возглавил Центр международных программ "Болашак"

Олжас Сакенов. Фото: instagram.com/bolashaq.cip

Олжаса Сакенова назначили председателем правления АО "Центр международных программ" Министерства науки и высшего образования РК, об этом говорится в официальном Telegram-канале ведомства.

"Председателем правления Центра международных программ назначен член президентского молодежного кадрового резерва Олжас Сакенов", – говорится в сообщении.

Олжас Сакенов родился в 1984 году в Акмолинской области.

Он окончил Кокшетауский государственный университет имени Шокана Уалиханова, также по программе "Болашак" обучался в магистратуре Пенсильванского университета по специальности "Развитие международного образования".

Кроме того, он состоит в президентском молодежном кадровом резерве.

Олжас Сакенов имеет опыт работы в АО "Казпочта", "Самрук-Казына" и в организациях в сфере образования. Ранее возглавлял Центр инвестиционных проектов в РГП "Республиканский центр развития здравоохранения".

До назначения на должность председателя правления АО "Центр международных программ" работал в Центре Болонского процесса и академической мобильности.

Напомним, вчера стало известно, что Ануар Жангозин покинул пост главы центра международных программ "Болашак".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2009544-olzhas-sakenov-vozglavil-tsentr-mezhdunarodnyh-programm-bolashak/