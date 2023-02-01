Изменения внесли в программу "Болашак"

Студент. Иллюстративное фото: pexels.com

С 2023 года срок обязательной трудовой отработки сокращен на один год стипендиатам программы "Болашак", имеющим грант на академическое обучение от зарубежного вуза, работодателя или организации, сообщается на официальном сайте образовательной программы.

Председатель правления АО "Центр международных программ" Ануар Жангозин прокомментировал нововведения.

"В этом году усовершенствованы правила отбора кандидатов на стипендию "Болашак". Теперь в конкурсе могут также участвовать претенденты, имеющие грант на академическое обучение от зарубежного вуза или организации. Срок отработки для таких стипендиатов будет уменьшен с пяти до четырех лет в городах Астана, Алматы и Шымкент, с трех до двух лет – в других регионах страны", - пояснил он.

По словам Жангозина, программа "Болашак" будет покрывать расходы стипендиата на проживание, питание, медицинскую страховку, авиаперелет, визовые сборы, приобретение учебных материалов.

Предполагается, что это увеличит возможности для казахстанцев, а также позволит существенно сэкономить бюджетные средства.

Подчеркивается, что претенденты с наличием гранта на обучение в ведущем зарубежном вузе для участия в конкурсе по программе "Болашак" должны предоставить копии документов, подтверждающих зачисление на академическое обучение на безвозмездной основе.

В центре обратили особое внимание на то, что грант должен покрывать весь период академического обучения.

Цель программы "Болашак" – подготовка кадров и специалистов для приоритетных секторов экономики страны. Программа включает в себя, как прохождение академического обучения (магистратура, докторантура), так и научно-производственных стажировок в ведущих компаниях и университетах мира.

Напомним, в конце декабря Центр международных программ опубликовал список обладателей международной стипендии "Болашак". В него попали 178 казахстанцев.

11 января мы писали о том, что прием документов на получение стипендии "Болашак" стартовал в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2007634-izmeneniya-vnesli-v-programmu-bolashak/