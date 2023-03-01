Опубликован список обладателей стипендии "Болашак"

Студент в аудитории/ Иллюстративное фото: Hill Street Studios/Getty Images

Стипендия "Болашак" присуждена 25 казахстанцам - такое решение приняла Республиканская комиссия по подготовке кадров за рубежом, сообщается на

Стипендиаты пройдут стажировку в ведущих университетах и отраслевых организациях мира.

С полным списком обладателей стипендии можно ознакомиться здесь.

В центре напомнили, что в этом году прием документов для участия в конкурсе на присуждение международной стипендии "Болашак" разделен на четыре потока:

первый срок приема документов проводился с 9 января по 27 января 2023 года;

второй поток приема будет проводиться с 3 апреля по 28 апреля;

третий - с 5 июня по 7 июля;

четвертый - с 17 июля по 15 сентября.

Отметим, что согласно официальному сайту Центра международных программ, международная стипендия "Болашак" учреждена 5 ноября 1993 года постановлением первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Цель программы – подготовка кадров и специалистов для приоритетных секторов экономики страны. Программа включает в себя, как прохождение академического обучения (магистратура, докторантура), так и научно-производственных стажировок в ведущих компаниях и университетах мира.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2011346-opublikovan-spisok-obladateley-stipendii-bolashak/