Настоящая весна придет в Казахстан в эти выходные

Цветущее дерево. Иллюстративное фото: pixabay.com

Синоптики РГП "Казгидромет" представили прогноз погоды в Казахстане на ближайшие три дня - период с 25 по 27 марта, передает NUR.KZ со ссылкой на госметеослужбу.

Как обещают синоптики, в конце недели погода порадует казахстанцев весенним теплом и солнцем.

Сообщается, что под влиянием поля повышенного атмосферного давления на большей части страны сохранится погода преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах ночью пройдут небольшие осадки в виде дождя и снега, а также ожидается усиление ветра.

При этом 27 марта на юго-востоке страны прогнозируют дождь, а в горных районах - туман.

Значительных колебаний в температурном фоне, как отмечают синоптики, не ожидается:

на западе республики столбики термометров в дневное время достигнут 12-26 градусов тепла;

на северо-западе ожидается от 5 до 20 градусов тепла;

на севере, востоке и в центре прогнозируют от 2 до 15 градусов тепла;

на юге и юго-востоке обещают от 13 до 25 градусов тепла, в горных районах - от 8 до 13 градусов со знаком "плюс".

Отметим, несмотря на потепление, пока практически во всех регионах Казахстана продолжает работать отопление.

Исключение здесь - Шымкент. Как пишет Otyrar, лава мегаполиса Мурат Айтенов подписал постановление, знаменующее завершение отопительного сезона с 23 марта. В прошлом же году, по данным издания, тепло в домах и учреждениях отключили 1 апреля.

Что же касается Алматы - в прошлом году отопительный сезон здесь завершился 5 апреля. Тогда в акимате объясняли, в городе в течение 5 дней установилась среднесуточная температура воздуха более 8 градусов тепла. Также во внимание брался долгосрочный прогноз погоды.

В Астане подавать тепло в жилые дома перестали значительно позже - 18 апреля.

В столичном акимате поясняли, что согласно пункту 42 "Правил подготовки и проведения отопительного сезона", при устойчивой среднесуточной температуре наружного воздуха +10 градусов и выше в течение 5 календарных дней принимается решение об окончании отопительного сезона. При этом социальные объекты отключают от отопления еще позже.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2013901-nastoyaschaya-vesna-pridet-v-kazahstan-v-eti-vyhodnye/