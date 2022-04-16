Стало известно, когда отключат отопление в Нур-Султане

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Акимат назвал дату отключения отопления в Нур-Султане. В ведомстве сообщили, что в связи с наступлением благоприятных погодных условий тепло перестанут подавать с 18 апреля. Об этом сообщается на официальной странице городского акимата в Instagram.

В ведомстве отметили, что согласно пункту 42 "Правил подготовки и проведения отопительного сезона", при устойчивой среднесуточной температуре наружного воздуха +10 градусов и выше в течение 5 календарных дней принимается решение об окончании отопительного сезона.

"Учитывая, что пятый день выпадает на 17 апреля, принято решение об отключении отопления с 18 апреля. За исключением социальных объектов", - сообщили в столичном акимате.

Напомним, что отопительный сезон 2021-2022 года в Алматы завершился 5 апреля, так как в городе в течение 5 дней установилась среднесуточная температура воздуха более 8 градусов тепла.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1965363-stalo-izvestno-kogda-otklyuchat-otoplenie-v-nur-sultane/