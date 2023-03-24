Теплая погода без осадков ждет жителей казахстанских мегаполисов

Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В пятницу, 24 марта, синоптики прогнозируют ясную погоду без осадков в трех казахстанских мегаполисах - Астане, Алматы и Шымкенте. Об этом сообщается на сайте РГП "Казгидромет".

По данным специалистов, в Алматы сегодня днем термометры окажут плюс 15-17 градусов, ночью температура опустится до плюс 2-4 градусов. Осадков в южной столице не ожидается, скорость ветра составит 0-5 метров в секунду.

В Астане также ожидается ясная погода без осадков. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 5-7 градусов, ночью в столице похолодает до минус 3-5 градусов. Горожан предупреждают о небольшом усилении ветра до 2-7 м/с.

Кроме того, сегодня в столице объявлено штормовое предупреждение из-за тумана.

В Шымкенте тем временем прогнозируют от плюс 22 до плюс 24 градусов днем и 6-8 градусов тепла ночью. В третьем мегаполисе прогнозируют переменную облачность, осадков не будет, а скорость ветра составит 3-8 м/с.

Отметим, что в нескольких областях Казахстана сегодня объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра, тумана и угрозы паводков.

Согласно информации на сайте ДЧС Атырауской области, одной из наиболее серьезных опасностей для водителей является туман. Это природное явление значительно ограничивает видимость вокруг автомобиля и влечет увеличение количества столкновений, наездов и прочих ДТП.

Главное и самое надежное правило, касающееся езды в туманную погоду, заключается в том, что при наличии возможности воздержаться от поездки в тумане.

Если же возможности отложить поездку нет, стоит помнить, что основным залогом безопасной езды в условиях тумана является значительное снижение скоростного режима. Если вы попали в туман внезапно, уже совершая свой маршрут, помните, что к месту назначения вы в любом случае прибудете с опозданием.

Существует "золотое" неписаное правило установления скоростного режима езды в тумане: показатель скорости автомобиля должен быть меньше половины показателя расстояния видимости.

Требование о включении габаритных огней, фар ближнего света или противотуманных фар, при движении в условиях тумана является одним из основных.

А вот включать дальний свет фар категорически запрещается – в этом случае перед автомобилем возникает плотный световой занавес, не только препятствующий остаткам видимости, но отражающий свет фар, ослепляя тем самым водителя.

Нельзя расслабляться и пешеходам: в тумане так же, как и в темное время суток, при движении по краю проезжей части пешеход обязательно должен обозначить себя светоотражающими элементами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2013841-teplaya-pogoda-bez-osadkov-zhdet-zhiteley-kazahstanskih-megapolisov/