Угроза паводков, туман и ветер: штормовое предупреждение объявлено в регионах Казахстана

Наводнение. Иллюстративное фото: pixabay.com

В нескольких регионах Казахстана в связи с потеплением сохраняется высокий риск паводков. Штормовое предупреждение опубликовано на официальном сайте "Казгидромета".

По сообщению синоптиков, на севере Западно-Казахстанской области и в Уральске ожидается туман.

В центре и на востоке Кызылординской области ожидается сильный ветер со скоростью 15-20 м/с.

На востоке Актюбинской области ожидаются туман и потепление от 9 до 14 градусов, на северо-востоке области – до плюс 6 градусов, на западе области – до плюс 17 градусов. Жителей Актобе также ждет теплая погода от 10 до 12 градусов.

На горных перевалах Туркестанской области прогнозируется ветер со скоростью 15-20 м/с.

Метеорологи обещают на востоке Костанайской области туман. Температура воздуха составит от 2 до 7 градусов, на юге области – 12 градусов тепла.

В период с 24 по 26 марта в связи с сохранением и дальнейшим повышением положительных температур воздуха в Актюбинской (Хобдинский, Мартукский, Каргалинский, Хромтауский, Айтекебийский, Уилский, Алгинский районы и Актобе) и Карагандинской (Шетский и Актогайский районы) областях ожидаются продолжение интенсивного снеготаяния, формирования талого стока, ослабления ледовых явлений, при этом возможны резкие подъемы уровней воды на реках и разливы.

На юго-западе Северо-Казахстанской области ожидаются туман и ветер с порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха составит от 4 до 9 градусов тепла. В Петропавловске тоже будет ветер с порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха составит 5-7 градусов тепла.

В Усть-Каменогорске, Риддере и Семее сохраняется предупреждение о НМУ второй степени. Это означает, что ожидается превышение концентрации одного или нескольких веществ выше трех ПДК (предельно допустимой концентрации).

В Костанайской, Улытауской, Акмолинской и Северо-Казахстанской областях ожидается продолжение интенсивного снеготаяния, формирования талого стока, ослабления ледовых явлений, при этом возможны подъемы уровней воды на реках и разливы, а также подтопление дорог местного значения талыми водами.

Что делать при паводках

Согласно информации на сайте ДЧС Акмолинской области, наводнение (паводок) – это временное затопление значительной части суши водой в результате действий сил природы.

Данное явление может произойти в результате:

сброса воды с гидротехнических сооружений;

быстрого таяния снегов, ледяных заторов, зажоров;

обильных осадков: либо очень продолжительных, либо кратковременных, но очень интенсивных;

нагонов воды с моря, больших рек на побережья и в устье рек сильным навальным ветром или приливом.

Получив предупреждение об угрозе затопления, сообщите об этом вашим близким, соседям, окажите помощь престарелым и больным. В информации будет указано о времени и границах затопления, также будут даны рекомендации жителям о целесообразном поведении и порядке эвакуации.

Перед эвакуацией для сохранения своего дома следует:

отключить воду, газ, электричество;

погасить огонь в печах;

перенести на верхние этажи или чердаки ценные вещи и предметы;

закрыть окна и двери, при необходимости – забить окна и двери первых этажей досками или фанерой.

Получив сигнал о начале эвакуации, надо быстро собрать и взять с собой:

документы (в герметичной упаковке), ценности, лекарства;

комплект одежды и обуви по сезону;

запас продуктов питания на несколько дней.

Затем необходимо следовать на объявленный эвакуационный пункт для регистрации и отправки в безопасный район.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2013833-ugroza-pavodkov-tuman-i-veter-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavleno-v-regionah-kazahstana/