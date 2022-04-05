Стало известно, когда отключат отопление в Алматы

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Отопительный сезон 2021-2022 года в городе Алматы завершится сегодня, 5 апреля, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Сообщается, что решение завершить отопительный сезон в Алматы было принято в связи с установившейся в городе среднесуточной температурой воздуха более 8 градусов тепла и выше.

Отмечается, что такая температура воздуха была зафиксирована гирдрометеорологической службой в течение пяти календарных дней. Также во внимание был принят долгосрочный прогноз погоды.

"Акиматом города Алматы принято решение завершить отопительный сезон 2021-2022 года 5 апреля 2022 года", – сообщили представители ведомства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1963618-stalo-izvestno-kogda-otklyuchat-otoplenie-v-almaty/