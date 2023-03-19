16-часовой онлайн-марафон "Сайлау-2023" проходит в Казахстане

Кадр из видео. Источник: youtube.com/@QazaqstanTV

Сегодня, в день выборов, телерадиокорпорация "Казахстан" проводит 16-часовой онлайн-марафон "Сайлау-2023". Онлайн-марафон начался в 9 утра и продлится до 01:00, об этом сообщается на сайте РТРК.

В марафоне принимают участие представители СМИ, депутаты, политологи, министры, работники различных сфер, общественные деятели и казахстанские исполнители.

В рамках марафона организована специальная площадка для брифингов, где в начале каждого часа будут организованы экстренные пресс-конференции о политической активности избирателей, а международные наблюдатели, эксперты, представители Генеральной прокуратуры, МВД поделятся последней информацией о процессе голосования.

Участники марафона могут высказать свое гражданское мнение о политической кампании с помощью "Экспресс-камеры", которая будет работать в зале.

19 марта в 00:00 на площадке марафона будут объявлены результаты Exit-poll по предварительным результатам голосования.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2013461-16-chasovoy-onlayn-marafon-saylau-2023-prohodit-v-kazahstane/