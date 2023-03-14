В Казахстане был побит температурный рекорд 1940 года

Термометр. Иллюстративное фото: Boy_Anupong / Getty Images

Казахстанские синоптики рассказали о температурных рекордах февраля. Рекордные показатели наблюдались в начале третьей декады, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу "Казгидромета".

Отмечается, что в феврале 2023 года температура воздуха на большей части страны была выше нормы на 1-3 градуса.

Тем не менее были побиты несколько температурных рекордов.

Например, в Карагандинской области на метеостанции "Балхаш" столбики термометров достигли отметки +3,1 градуса. Тем самым обновился рекорд 1940 года, когда температура воздуха максимум поднималась до +2,8 градуса.

Также были побиты три температурных рекорда 1978 года.

22 февраля в Костанайской области на метеостанции "Аркалык" самая высокая температура воздуха была +3,5 градуса, тем самым был перекрыт предыдущий рекорд в +3 градуса. В тот же день в Акмолинской области на метеостанции "Астана" максимум температуры воздуха составил +4,8 градуса (ранее было +2,7 градуса).

И 23 февраля в Павлодарской области на метеостанции "Павлодар" максимальное значение температуры воздуха составило +3,4 градуса (ранее +3 градуса).

А в Восточно-Казахстанской области на метеостанции "Усть-Каменогорск" 22 февраля было +6,5 градуса, таким образом, был перекрыт рекорд 1991 года (+4,5 градуса).

22 февраля оказалось богатым на рекорды - в Улытауской области на метеостанции "Жезказган" воздух прогрелся до +4,3 градуса, был обновлен рекорд 1999 года (+2,7 градуса).

И еще один рекорд в этот день зафиксирован в Абайской области на метеостанции "Семей": здесь наблюдалась максимальная температура воздуха +5,3 градуса - был перекрыт рекорд 1999 года (+3,3 градуса).

20 февраля в Мангистауской области на метеостанции "Актау" была зафиксирована максимальная температура воздуха +12 градусов тепла, тем самым обновился рекорд 2002 года (+11,1 градуса).

Стоит отметить, что в преддверии февраля казахстанские синоптики дали консультативный прогноз погоды на месяц. Прогнозировалось повышение температуры, а также осадки выше нормы в некоторых регионах страны. Помимо этого в третьей декаде месяца предсказывалось резкое колебание температуры воздуха.

Также был дан прогноз на март. Синоптики пообещали, что погода будет непостоянной, потепление сменится морозами, однако средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1 градус на большей части страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2012780-v-kazahstane-byl-pobit-temperaturnyy-rekord-1940-goda/