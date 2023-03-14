До 21 градуса тепла ожидается в мегаполисах Казахстана

Яблоня. Иллюстративное фото: pixabay.com

Во вторник, 14 марта, во всех трех мегаполисах страны - Алматы, Астане и Шымкенте - ожидается погода без осадков. Актуальный прогноз опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Алматы, согласно прогнозам синоптиков, сегодня днем ожидается 12-14 градусов тепла, ночью температура опустится до +2...+4°C. Скорость ветра в южной столице составит 0-5 метров в секунду, осадков не ожидается.

В Астане также ожидается погода без осадков. Днем термометры покажут +2...+4°C, ночью похолодает до -3...-5°C. Синоптики обещают небольшое усиление ветра до 3-8 м/с.

В Шымкенте, по прогнозам специалистов, сегодня днем столбики термометров поднимутся до +19...+21°C, ночью ожидается до +4...+6°C. Осадков в мегаполисе не будет, но жителей города предупреждают об усилении ветра до 5-10 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2012738-do-21-gradusa-tepla-ozhidaetsya-v-megapolisah-kazahstana/