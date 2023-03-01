Какая погода будет в марте в Казахстане

Кошка. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Синоптики озвучили прогноз погоды на март в Казахстане – в наступившем месяце погода будет непостоянной, потепление сменится морозами и даже, возможно, метелями, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

По данным метеорологов, средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1 градус на большей части страны, около нормы – в северо-западной части республики. Количество осадков в марте прогнозируется больше нормы на большей части Казахстана, около нормы – в северо-западной половине и в юго-западной части страны.

При этом, как отметили синоптики, март начнется с неустойчивого характера погоды. Циклон с районов Баренцева и Карского морей и связанные с ним атмосферные фронты обусловят выпадение осадков на большей части страны: осадки (дождь, мокрый снег), низовая метель прогнозируются в северной половине, в южной половине осадки пройдут в виде дождя, возможны грозы. В большинстве областей республики ожидаются гололедные явления, усиление ветра до 18-25 м/с. В первые дни марта лишь на юго-востоке страны сохранится теплая ясная погода.

В начале марта в северных регионах температура воздуха повысится ночью до 0 минус 5 градусов, днем минус 2 плюс 5 градусов, в южных - ночью до минус 3 плюс 10 градусов, днем плюс 13-20 градусов. Лишь на западе, северо-западе Казахстана с холодным западным антициклоном ожидается небольшое понижение температуры воздуха ночью до минус 5-12 градусов, днем 0 минус 8 градусов. 3-4 марта понижение температурного фона прогнозируется и на остальной территории Казахстана:

в северной половине ночью до минус 10-18 градусов, днем до минус 3-10 градусов;

в южной половине ночью до 0 минус 8 градусов, днем до плюс 5–13 градусов.

По данным пресс-службы "Казгидромет", во второй половине первой декады вновь по территории республики ожидается неустойчивый характер погоды, что будет связано с влиянием западных циклонов и выходом Южно-Каспийского циклона – осадки, преимущественно дождь, при существенном повышении дневных температур воздуха. В северной половине днем прогреет до минус 2 плюс 5 градусов, в южной половине до плюс 17-22 градусов. Очередное понижение температуры воздуха, связанное с западным антициклоном прогнозируется в конце декады.

С 10 марта на большей части страны с выносом теплых воздушных масс с районов Ирана ожидается теплая и малоосадочная погода. Температура воздуха повысится днем в северной половине до плюс 3-10 градусов, в южной половине до плюс 18-25 градусов.

"Погода в марте непостоянна, что свойственно этому месяцу, оттепель нередко может сменяться морозными днями и могут еще разыграться по-настоящему зимние метели", – говорят синоптики.

Согласно консультативному прогнозу на март, при вторжении холодных арктических воздушных масс в отдельные дни во второй декаде ожидается понижение температуры воздуха:

в северных регионах ночью до минус 15-23 градусов, днем до минус 5-10 градусов;

на западе, центре, востоке страны ночью до минус 13-18 градусов, днем до 0 минус 5 градусов;

в южных и юго-восточных регионах ночью до минус 2-10 градусов, днем до 0 плюс 5 градусов.

По-настоящему весенняя погода казахстанцев ждет с 20-х чисел марта. В южной половине страны температура воздуха постепенно будет повышаться днем до плюс 15-25 градусов, северной половине днем воздух прогреется до плюс 3-12 градусов.

Добавим, что, согласно информации на сайте ДЧС ЗКО, чтобы не пострадать во время гололеда, следуйте следующим правилам:

выбирайте нескользящую обувь с мелкими узорами на подошве. Не носите обувь на высоком каблуке;

если нет возможности обойти ледяную землю, пройдите по льду короткими шагами, как лыжник;

будьте осторожны в местах перехода на другую сторону дороги, не спешите, не бегайте;

внимательно смотрите себе под ноги, старайтесь обходить опасные места (замерзшие лужи, склоны лестницы);

ходите медленно, ноги слегка расслабьте в коленях.

При получении травмы необходимо обязательно обратиться в службу скорой помощи.

Автомобилистам в условиях гололеда рекомендуется:

меняйте колеса автомобиля на зимние шины;

не забывайте подавать соответствующие сигналы при движении, повороте или остановке автомобиля;

соблюдайте безопасное расстояние между автомобилями.

Следует помнить, что водитель должен уступать людям, которые переходят дорогу, а пешеходы обязаны проходить в специально отведенных для этого местах с максимальной осторожностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2011380-kakaya-pogoda-budet-v-marte-v-kazahstane/