До 10 градусов мороза ожидается в одном из мегаполисов Казахстана

Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В понедельник, 13 марта, жителей Алматы метеорологи предупредили о дожде, тем не менее ни в Астане, ни в Шымкенте осадков не ожидается, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Алматы сегодня синоптики прогнозируют дождь. Днем температура воздуха составит +7…+9 градусов, а ночью – опустится до +1…+3 градусов. Скорость ветра в мегаполисе будет находиться на уровне 3-8 м/с.

В Астане ожидается солнечный день без осадков. Днем в столице будет 0…+2 градуса, а ночью прогнозируется похолодание до -8…-10 градусов. Скорость ветра также, как и в Алматы, составит 3-8 м/с.

В Шымкенте сегодня будет тепло и солнечно, возможна переменная облачность. Днем термометры покажут +16…+18 градусов, а ночью – до +5…+7 градусов. Скорость ветра здесь ожидается на уровне 8-13 м/с.

Кроме того, напомним, что на сегодняшний день почти во всем Казахстане было объявлено штормовое предупреждение. Казахстанцев предупредили о тумане и сильном ветре.

При этом, как отметили сотрудники МВД РК на своем официальном сайте, автовладельцам необходимо внимательно следить за погодными изменениями и информацией, а также специальными сообщения об ухудшении погоды и закрытии дорог.

"Министерство внутренних дел рекомендует участникам дорожного движения, в случае ухудшения погоды, ограничить выезд за пределы населенных пунктов", – подчеркнули правоохранители.

Для безопасного движения необходимо учитывать:

влияние погодных условий на режимы движения;

снижение видимости при осадках;

изменение сцепных качеств дорожного полотна, увеличивающих тормозной путь автомобиля и влияющих на его управляемость.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2012589-do-10-gradusov-moroza-ozhidaetsya-v-odnom-iz-megapolisov-kazahstana/