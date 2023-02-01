Какая погода будет в феврале в Казахстане, рассказали синоптики

Оттепель. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Прогноз погоды на февраль в Казахстане озвучили синоптики - ожидается повышение температуры и осадки, в некоторых регионах выше нормы, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Как пообещали специалисты метеослужбы, в первой декаде февраля жителей южной половины республики ожидает теплая погода и осадки. Частые выходы южных циклонов обусловят выпадение интенсивных осадков, в горных районах юга и юго-востока Казахстана ожидаются сильные осадки (дождь, снег).

Температура воздуха повысится ночью до минус 2 - плюс 5 градусов, днем до плюс 5-12 градусов. Однако в конце декады вновь похолодает ночью до минус 3-15 градусов, днем до 0 - плюс 8 градусов.

На западные регионы страны будут оказывать влияние атмосферные фронты, связанные с северо-западным циклоном, в течение первой декады жителей западных регионов ожидает неустойчивый характер погоды со смешанными осадками в виде дождя и мокрого снега, порывистым ветром. Дневной фон температуры прогнозируется в пределах минус 3 - плюс 5 градусов.

На остальной территории Казахстана в первой половине первой декады февраля с влиянием сибирского антициклона сохранится морозная, преимущественно без осадков погода.

Во второй половине периода сибирский антициклон будет разрушаться, на северо-запад республики будет смещаться циклон из районов Средиземного моря, с обострением атмосферных фронтов в северной половине ожидается снег с метелью, усиление ветра до 15-25 метров в секунду.

Как сообщили синоптики, температура воздуха повысится:

на севере страны ночью от минус 20-28 градусов до минус 15-20 градусов, днем от минус 8-18 градусов до минус 5-10 градусов;

ночью от минус 20-28 градусов до минус 15-20 градусов, днем от минус 8-18 градусов до минус 5-10 градусов; в центральных регионах температура воздуха будет колебаться ночью от минус 13-28 градусов до минус 7-15 градусов, днем от минус 7-12 градусов до минус 1-7 градусов;

температура воздуха будет колебаться ночью от минус 13-28 градусов до минус 7-15 градусов, днем от минус 7-12 градусов до минус 1-7 градусов; на востоке страны преобладающий фон температуры воздуха прогнозируется ночью в пределах минус 15-28 градусов, днем минус 5-15 градусов.

Средняя за месяц температура воздуха ожидается около нормы на большей части республики, выше нормы на один градус - в Восточно-Казахстанской, на большей части Абайской, в северо-восточной половине Павлодарской, на юго-востоке Мангистауской, на крайнем юге Актюбинской, в южной половине Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Алматинской и в юго-восточной половине Жетысуской областей.

В феврале текущего года количество осадков прогнозируется около нормы на большей части республики, больше нормы - в Туркестанской, Жамбылской, на большей части Кызылординской, Алматинской, в юго-восточной половине Восточно-Казахстанской, на крайнем юго-востоке Абайской и в юго-восточной половине Жетысуской областей.

Во второй и третьей декадах февраля по республике прогнозируется неустойчивый характер погоды: на большей части страны преимущественно снег с метелями, на юге республики осадки (дождь, мокрый снег), туман, гололед.

Ожидается колебание температуры воздуха:

в западных регионах страны ночью от минус 15-25 до минус 7-15 градусов, днем от минус 5-10 до минус 5 плюс 5 градусов;

страны ночью от минус 15-25 до минус 7-15 градусов, днем от минус 5-10 до минус 5 плюс 5 градусов; в северных, центральных и восточных регионах республики ночью от минус 20-30 до минус 10-15 градусов, днем от минус 10-15 до минус 2-7 градусов;

республики ночью от минус 20-30 до минус 10-15 градусов, днем от минус 10-15 до минус 2-7 градусов; на юге, юго-востоке страны ночью от минус 10-18 до 0 - минус 5 градусов, днем от 0, минус 5 до плюс 3-10 градусов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2007612-kakaya-pogoda-budet-v-fevrale-v-kazahstane-rasskazali-sinoptiki/