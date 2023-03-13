Число россиян, которые едут в Казахстан на заработки, увеличилось вдвое

Российский паспорт. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Евразийская экономическая комиссия подсчитала, что в два раза увеличилось число россиян, которые едут в Казахстан на заработки. Эксперты сравнили показатели за два прошлых года.

В 2021 году в Казахстан с целью трудоустройства въехали 31 600 граждан соседней страны, а в 2022 – уже 63 тыс. россиян, передает "Хабар 24".

По информации корреспондентов, в странах ЕАЭС трудовыми мигрантами считаются более 1,5 млн человек.

В это число входят люди, которые перемещаются внутри ЕАЭС в поисках работы. Согласно статистике, 95 процентов из них работают на территории РФ.

Ситуацию с рудовыми мигрантами из России прокомментировала директор департамента трудовой миграции и социальной защиты ЕЭК Алтынай Омурбекова.

"Мы ведем статистику только по трудящимся, то есть по людям, которые приезжают в ту или иную страну с конкретной целью осуществления трудовой деятельности, и это те люди, которые при регистрации предоставляют трудовой договор. А уже сколько людей в целом въехало, это уже могут сказать пограничные органы, миграционные органы. Потому что у людей разные цели могут быть, мы фиксируем только тех, у кого цель трудоустройство", – пояснила она.

Массовое прибытие россиян в Казахстан

21 сентября 2022 года в России было объявлено о начале частичной мобилизации, после чего из страны начали массово уезжать граждане. Многие из них въезжали в Казахстан – из-за этого на границе двух стран образовались огромные очереди из автомобилей.

После это в Казахстане резко подскочили цены на арендное жилье, однако, как считают эксперты, к декабрю стоимость аренды жилья вернулась к "доажиотажному" периоду.

Также в декабре в комитете по миграции Министерства труда и социальной защиты населения сообщили, сколько россиян въехало в страну, сколько из них устроилось на работу согласно требованиям законодательства РК. Отмечалось, что многие использовали Казахстан в качестве транзитной зоны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2012703-chislo-rossiyan-kotorye-edut-v-kazahstan-na-zarabotki-uvelichilos-vdvoe/