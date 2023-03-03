Токаев прибыл в Шымкент на встречу с Мирзиеевым

Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев прибыл в Шымкент для участия в неформальной встрече с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, сообщается в официальном Telegram-кнаале пресс-службы президента.

Как сообщается, в повестку дня переговоров включены актуальные вопросы двусторонней и региональной повестки.

Напомним, что в декабре 2022 года Касым-Жомарт Токаев посещал с государственным визитом Узбекистан.

Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев подписали договор о демаркации казахско-узбекской государственной границы и договор о союзнических отношениях двух стран. Также лидеры государств приняли участие в церемонии запуска строительства совместных объектов.

Тогда по итогам двусторонних переговоров в узком и расширенном составах Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев сделали совместное заявление для представителей средств массовой информации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2011658-kasym-zhomart-tokaev-pribyl-v-shymkent-na-vstrechu-s-shavkatom-mirzieevym/