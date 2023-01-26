Скандал из-за высоких тарифов на газ разгорелся в нескольких селах Алматинской области

Сельчане Алматинской области. Кадр из видео: almaty.tv

Жителей сел Алматинской области возмутили необоснованно, по их словам, завышенные тарифы на газ. Это уже не первый раз, когда сельчане жалуются на огромные суммы в квитанциях. Региональный антимонопольный орган начал проверку, передает телеканал Almaty.tv.

Представители сразу семи сел Карасайского района Алматинской области обратили внимание на завышенные тарифы на газ.

Отмечается, что их обслуживает поставщик, с которым не так давно возникли проблемы. Люди жалуются на повышенный расход и другие погрешности в деятельности компании.

"2 тыс. тенге мы платим за ВДГО – внутридомовое газовое оборудование. Скажите, к кому хоть раз в год они приходили, проверяли? Две тысячи с каждого дома в карман. Каждый год, с каждого дома, ничего не делая. Вот вообще, у них даже специалистов столько нет", – заявила одна из жительниц села Шамалган.

Возмущает потребителей и стоимость одного кубометра газа. Жителям сел топливо обходится дороже, чем районному центру, на 8 тенге. Сельчане считают необоснованной и завышенной сумму за газификацию домов.

"Моя келин (невестка – прим. ред.) живет во времянке, у нее четверо детей. Подключение одной точки – 650 тысяч тенге! Взяли кредит! У них четверо детей!" – возмутилась еще одна сельчанка.

При этом представители фирмы-поставщика газа уверяют, что делают все возможное, чтобы сдерживать тарифы. Говорят, что работают в рамках закона и все цены сформированы согласно законодательству. Некоторым предложили небольшие льготы.

"Рассрочку сделаем, декабрь, январь, ветеранам войны, пенсионерам, многодетным. На три месяца сделаем рассрочку", – сказал заместитель директора компании-поставщика Данияр Ашимхан.

Тем не менее это не первая встреча жителей района с представителями фирмы-поставщика. В начале месяца возмущенные потребители уже жаловались на катастрофические суммы.

Сообщается, что из-за этого была инициирована комплексная проверка.

"Антимонопольный орган области открыл проверку, и в течение месяца он даст свое заключение. После получения заключения, если вот этот тариф был необоснованно повышен, тогда фирма должна произвести перерасчет излишне начисленных сумм, и вернуть их населению. А также вернуть прежний тариф", – подчеркнул аким Карасайского района Жасулан Естенов.

В случае выявления нарушений компания также может передать свои сети в управление другой подрядной организации.

Карасайский район на карте. Скриншот: Google Maps

Напомним, что 9 января жители села Шамалган собрались возле акимата сельского округа из-за резкого увеличения тарифа на газ.

В акимате Карасайского района тогда отметили, что тариф на природный газ, предоставляемый ТОО "Сигма Газ", в селе Шамалган составляет 34,75 тенге за кубический метр, а, например, в Каскелене – 26,89 тенге за кубический метр.

"За декабрь сумма за потребление газа возросла в 1,5-2 раза. Природным газом жителей района снабжают три организации, в том числе ТОО "Тауекел", АО "Алматыгазсервис-Холдинг" и ТОО "Сигма Газ". Недовольство жителей вызвала разница в тарифах газоснабжающих предприятий. Так, если в АО "Алматыгазсервис-Холдинг" тариф на природный газ для населения составляет 26-27 тенге за кубометр, то в ТОО "Сигма Газ" – 34,75 тенге", – пояснили в акимате.

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За несколько лет газ, транспортируемый по распределительным сетям, подорожал. Так, если в 2018 году стоимость кубометра составляла 18,88 тенге, то в 2021 году – уже 26,36 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2006808-skandal-iz-za-vysokih-tarifov-na-gaz-razgorelsya-v-odnom-iz-gorodov-almatinskoy-oblasti/