Мошенники начали обманывать казахстанцев, предлагая легализовать их авто

Парковка. Иллюстративное фото: pixabay.com

Полицейские Туркестанской области рассказали о мошенниках, предлагающих казахстанцам легализовать их автомобили за немалую сумму денег, сообщает ДП области в официальном Instagram-аккаунте.

С начала этой недели в Казахстане стартовала легализация иностранных автомобилей, ввезенных в страну до 1 сентября 2022 года.

Вместе с этим в интернете стали появляться объявления, авторы которых предлагают водителям за деньги услуги по снятию с учета автотранспортных средств, ввезенных из зарубежных стран.

"Cотрудники Управления криминальной полиции ДП Туркестанской области при мониторинге социальных сетей и сайтов объявлений выявили подозрительные объявления, в которых предлагаются услуги по снятию с учета автомобилей, привезенных из Армении", - говорится в сообщении ДП региона.

Полицейские установили, что неизвестные предлагали автовладельцам снять авто с учета за 1 миллион 200 тысяч тенге. Для этого, по словам авторов объявления, требуется технический паспорт и сутки для оформления всей процедуры, а документы якобы прибудут почтой через 7 дней.

Стражи порядка призвали остерегаться подобных услуг и обращаться только в госорганы.

Напомним, что легализация иностранных автомобилей в Казахстане продлится до 1 июля текущего года.

Правила легализации:

автомобиль должен быть ввезен в Казахстан до 1 сентября 2022 года;

не должен состоять на криминальном учете; должен быть снят с учета по месту прежней регистрации в другом государстве;

автомобиль, ввезенный из стран, не входящих в Евразийский экономический союз, должен пройти таможенную очистку.

При этом данной процедуре подлежат ввезенные казахстанцами в страну легковые автомобили иностранного учета, малые и средние автобусы, небольшие грузовики транспортные средства с правосторонним расположением органов управления.

О том, что нужно еще сделать, чтобы легализовать иностранное авто в Казахстане, мы подробно рассказывали здесь.

Также мы писали, сколько казахстанцев уже получило госномера.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2006788-moshenniki-nachali-obmanyvat-kazahstantsev-pod-predlogom-legalizatsii-inostrannyh-avto/