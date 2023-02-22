Каким иностранным специалистам позволят получить вид на жительство в Казахстане
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Министерство труда и социальной защиты населения утвердило перечень востребованных профессий, по которым иностранцы смогут получить вид на жительство в Казахстане, об этом говорится на официальном сайте ведомства.
С 28 февраля вводится в действие приказ Минтруда "Об утверждении перечня востребованных профессий для получения иностранцами разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан и Правил его формирования".
"Перечень предусматривает 21 востребованную профессию в различных сферах: здравоохранения, информационно-коммуникационных технологий, науки и так далее", – говорится в публикации.
В ведомстве отметили, что иностранцы, обладающие востребованными профессиями, могут оформить в органах внутренних дел вид на жительство в упрощенном порядке без подтверждения своей платежеспособности.
Вид на жительство будет выдаваться иностранным специалистам со сроком действия на 10 лет либо на срок действия паспорта.
В перечень востребованных профессий вошли:
- врач-нейрохирург;
- врач-гематолог;
- врач-онколог;
- врач-неонатолог;
- врач-эндокринолог;
- инженер-исследователь по технологии неорганических веществ;
- инженер-исследователь по технологии органических веществ;
- инженер-технолог фармации;
- инженер-исследователь по подготовке полезных ископаемых;
- инженер авиационный;
- инженер по аппаратно-программному обеспечению космической системы;
- инженер по внедрению новой техники и технологии;
- инженер по лазерному оборудованию;
- инженер-исследователь по технологии производства целлюлозы, бумаги, полиграфии и волокна;
- инженер-медицинский радиохимик;
- инженер-медицинский физик;
- классификатор текстильного сырья;
- бактериолог;
- архитектор ИТ-инфраструктуры;
- архитектор программного обеспечения;
- мастер производственного обучения (инженерия и инженерное дело).
Напомним, в ноябре 2022 года глава Министерства труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова рассказала, какие иностранные специалисты могут въехать в Казахстан по долгосрочной визе. По ее словам, это будут IT-специалисты, инженеры разных направлений, механики, компьютерщики, а также врачи-анестезиологи, нейрохирурги.
Между тем в январе текущего года правительство Казахстана внесло правки в правила въезда и пребывания иммигрантов в стране, которые ограничат срок нахождения иностранцев в РК.
Согласно новым поправкам, если иностранец прибыл в Казахстан в порядке, не требующем получения визы, то он должен будет покинуть республику через 30 календарных дней после пересечения границы РК. При этом суммарно он сможет находиться в Казахстане 90 календарных дней в течение каждого периода в 180 календарных дней.
Также в МВД объяснили, как иностранцы могут оформить разрешение на постоянное проживание в Казахстане.
Что дает вид на жительство
Вид на жительство – это документ, дающий право иностранцу или лицу без гражданства на долгосрочное проживание на территории определенного государства. Согласно правил оформления вида на жительство (Постановление правительства РК от 26 августа 2013 года № 852), на территории РК его обладатель получает такие права:
- жить в стране в течение 10 лет с возможностью продления срока проживания;
- покупать недвижимость;
- пересекать границу без ограничений;
- открывать бизнес;
- получать образование;
- оформить водительское удостоверение и приобрести автомобиль;
- пользоваться медицинскими услугами.
Правом получить такой документ обладают:
- граждане других государств или лица без гражданства старше 16 лет, которые находятся на территории страны по визе категории "на постоянное жительство";
- этнические казахи;
- члены семьи обладателя вида на жительство (ВНЖ).
Подробнее узнать о том, как можно иностранцам получить вид на жительство в Казахстане, читайте здесь.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2010436-kakim-inostrannym-spetsialistam-pozvolyat-poluchit-vid-na-zhitelstvo-v-kazahstane/