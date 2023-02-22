Каким иностранным специалистам позволят получить вид на жительство в Казахстане

Россияне. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Министерство труда и социальной защиты населения утвердило перечень востребованных профессий, по которым иностранцы смогут получить вид на жительство в Казахстане, об этом говорится на официальном сайте ведомства.

С 28 февраля вводится в действие приказ Минтруда "Об утверждении перечня востребованных профессий для получения иностранцами разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан и Правил его формирования".

"Перечень предусматривает 21 востребованную профессию в различных сферах: здравоохранения, информационно-коммуникационных технологий, науки и так далее", – говорится в публикации.

В ведомстве отметили, что иностранцы, обладающие востребованными профессиями, могут оформить в органах внутренних дел вид на жительство в упрощенном порядке без подтверждения своей платежеспособности.

Вид на жительство будет выдаваться иностранным специалистам со сроком действия на 10 лет либо на срок действия паспорта.

В перечень востребованных профессий вошли:

врач-нейрохирург;

врач-гематолог;

врач-онколог;

врач-неонатолог;

врач-эндокринолог;

инженер-исследователь по технологии неорганических веществ;

инженер-исследователь по технологии органических веществ;

инженер-технолог фармации;

инженер-исследователь по подготовке полезных ископаемых;

инженер авиационный;

инженер по аппаратно-программному обеспечению космической системы;

инженер по внедрению новой техники и технологии;

инженер по лазерному оборудованию;

инженер-исследователь по технологии производства целлюлозы, бумаги, полиграфии и волокна;

инженер-медицинский радиохимик;

инженер-медицинский физик;

классификатор текстильного сырья;

бактериолог;

архитектор ИТ-инфраструктуры;

архитектор программного обеспечения;

мастер производственного обучения (инженерия и инженерное дело).

Напомним, в ноябре 2022 года глава Министерства труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова рассказала, какие иностранные специалисты могут въехать в Казахстан по долгосрочной визе. По ее словам, это будут IT-специалисты, инженеры разных направлений, механики, компьютерщики, а также врачи-анестезиологи, нейрохирурги.

Между тем в январе текущего года правительство Казахстана внесло правки в правила въезда и пребывания иммигрантов в стране, которые ограничат срок нахождения иностранцев в РК.

Согласно новым поправкам, если иностранец прибыл в Казахстан в порядке, не требующем получения визы, то он должен будет покинуть республику через 30 календарных дней после пересечения границы РК. При этом суммарно он сможет находиться в Казахстане 90 календарных дней в течение каждого периода в 180 календарных дней.

Также в МВД объяснили, как иностранцы могут оформить разрешение на постоянное проживание в Казахстане.

Что дает вид на жительство

Вид на жительство – это документ, дающий право иностранцу или лицу без гражданства на долгосрочное проживание на территории определенного государства. Согласно правил оформления вида на жительство (Постановление правительства РК от 26 августа 2013 года № 852), на территории РК его обладатель получает такие права:

жить в стране в течение 10 лет с возможностью продления срока проживания;

покупать недвижимость;

пересекать границу без ограничений;

открывать бизнес;

получать образование;

оформить водительское удостоверение и приобрести автомобиль;

пользоваться медицинскими услугами.

Правом получить такой документ обладают:

граждане других государств или лица без гражданства старше 16 лет, которые находятся на территории страны по визе категории "на постоянное жительство";

этнические казахи;

члены семьи обладателя вида на жительство (ВНЖ).

Подробнее узнать о том, как можно иностранцам получить вид на жительство в Казахстане, читайте здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2010436-kakim-inostrannym-spetsialistam-pozvolyat-poluchit-vid-na-zhitelstvo-v-kazahstane/