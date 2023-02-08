Оформлять разрешение иностранцам на постоянное проживание в Казахстане теперь будут иначе

Багаж. Иллюстративное фото: pexels.com

МВД РК на своем официальном медиапортале Polisia.kz разъяснило, как иностранцы могут оформить разрешение на постоянное проживание в Казахстане – правила немного изменились.

По информации МВД, граждане стран, с которыми у Казахстана имеются соответствующие миграционные соглашения, могут въехать, выехать, следовать транзитом, передвигаться и временно пребывать в нашей стране по внутренним документам.

Но для получения иностранцем разрешения на постоянное проживание в Казахстане необходим заграничный паспорт в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства и подтверждающего их правовой статус.

В ведомстве напомнили, что для приведения в соответствие с действующим законодательством 6 января 2023 года приказом МВД в правила оформления разрешения на постоянное проживание внесены изменения.

Теперь иностранцам необходимо предоставлять свой заграничный паспорт, срок действия которого будет составлять не менее 180 календарных дней на день подачи заявления на постоянное проживание.

Кроме того, для получения разрешения на временное проживание также необходимо личное присутствие собственника жилья, лица, действующего от него по доверенности, либо нотариально заверенное согласие собственника.

Также в сообщении говорится, что согласно изменениям, адрес, указываемый при оформлении разрешения, должен иметь регистрационный код адреса (уникальный код адреса объекта недвижимости, генерируемый информационной системой "Адресный регистр").

В МВД пояснили, что данные меры приняты с целью исключения возможности регистрации иностранцев на несуществующие адреса, а также на адреса, не имеющие отношения к заявителю.

Напомним, в январе правительство Казахстана внесло правки в правила въезда и пребывания иммигрантов в стране, которые ограничат срок нахождения иностранцев в РК.

Согласно новым поправкам, если иностранец прибыл в Казахстан в порядке, не требующем получения визы, то он должен будет покинуть республику через 30 календарных дней после пересечения границы РК. При этом суммарно он сможет находиться в Казахстане 90 календарных дней в течение каждого периода в 180 календарных дней.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2008550-oformlyat-razreshenie-inostrantsam-na-postoyannoe-prozhivanie-v-kazahstane-teper-budut-inache/