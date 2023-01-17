Новые правила въезда и пребывания иммигрантов объяснили в МВД Казахстана

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Об изменении правил въезда и пребывания иммигрантов в Казахстане рассказали в Министерстве внутренних дел РК, сообщается в новостном Telegram-канале ведомства.

Старший инспектор комитета миграционной службы МВД РК Алтынбек Масакбаев прокомментировал нововведения в правила пребывания иностранцев на территории нашей страны.

Он напомнил, что теперь иностранцы, которым для въезда в Казахстан не требуется виза, смогут находиться в стране 30 дней. Но в течение 180 дней (шесть месяцев) общий срок их пребывания не должен превышать 90 дней.

В свою очередь граждане ЕАЭС, прибывшие в Казахстан, смогут пребывать аналогично не более 90 дней в течение 180 дней.

"В прежней редакции правил данный вопрос не был урегулирован, и иностранцы могли по истечении срока пребывания выехать за пределы Казахстана и вновь заехать, тем самым обновить сроки пребывания", - подчеркнул Масакбаев.

Он также отметил, что новое ограничение не будет действовать для иностранцев, которые оформили в период своего пребывания разрешение на временное проживание или визу.

"Правила приведены в соответствие с действующей статьей 6 закона "О миграции населения", согласно которой срок временного пребывания в Казахстане иммигранта, прибывшего в страну в порядке, не требующем получения визы, не может превышать 30 календарных дней со дня пересечения государственной границы, суммарно 90 календарных дней в течение каждого периода в 180 календарных дней", - добавил инспектор.

По его словам, в международной практике действуют аналогичные требования.

В МВД подчеркнули, что внесенные в правила изменения будут распространяться на иностранцев, въехавших в Казахстан с 27 января 2023 года.

Напомним, правительство Казахстана внесло правки в правила въезда и пребывания иммигрантов в стране, которые ограничат срок нахождения иностранцев в РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2005716-novye-pravila-vezda-i-prebyvaniya-immigrantov-obyasnili-v-mvd-kazahstana/