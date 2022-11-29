Кто из иностранцев сможет получить долгосрочные визы в Казахстане

Пассажир с билетами. Иллюстративное фото: eggeeggjiew/Getty Images

Глава Министерства труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова в кулуарах кабмина рассказала, какие иностранные специалисты могут въехать в Казахстан по долгосрочной визе, передает корреспондент NUR.KZ.

Обращаясь к министру журналисты отметили, что МВД совместно с МИД планирует подготовить проект совместного приказа по предоставлению долгосрочных виз с правом получения ВНЖ для иностранцев, имеющих ценные для Казахстана навыки.

В связи с этим они поинтересовались, какие специалисты будут в приоритете.

В ответ Тамара Дуйсенова сообщила, что правительством в части привлечения иностранной рабочей силы ведется системная работа. В частности, по ее словам, с 2005 года есть база всех привлеченных иностранных специалистов.

"Это первый источник, чтобы понять, кто нам нужен. Второе - мы подготовили по 9 приоритетным отраслям атлас профессий. И там уже работодатели дали информацию о том, какие специальности им нужны. Если смотреть, то большая часть - IT-специалисты, инженеры разных направлений, механики, компьютерщики. И есть вопросы, связанные с медициной.

Требуются врачи-анестезиологи, нейрохирурги, вот, сейчас мы первый драфт отдали всем государственным органам, чтобы они рассмотрели и на следующий год с учетом мнений работодателей и отраслей подготовили проект по востребованным специальностям", — заверила министр.

В целом, по ее данным, будет своего рода рейтинг специальностей, и он будет постоянно обновляться с учетом потребности.

Напомним, что сегодня министр труда и соцзащиты населения также рассказала, сколько граждан иностранных государств, включая россиян, работает в Казахстане.

Ранее Дуйсенова объясняла, могут ли в Казахстане ввести ограничения на трудоустройство россиян в стране.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1999390-kto-iz-inostrantsev-smozhet-poluchit-dolgosrochnye-vizy-v-kazahstane/