На слова акима СКО о заработке строителей в 90 тыс. тенге в день ответили в Минтруда

Кирпичи. Иллюстративное фото: Regine Mahaux/Getty Images

Вице-министр труда и соцзащиты населения Олжас Ордабаев на брифинге в СЦК прокомментировал слова акима СКО, который ранее заявил, что в регионе можно зарабатывать по 90 тысяч тенге в день, работая на стройке, передает корреспондент NUR.KZ.

В ответ на просьбу журналиста прокомментировать слова акима СКО о высоком заработке строителей Олжас Ордабаев сообщил, что государство не регулирует этот сектор. По этой причине оплата труда там исключительно рыночная.

"Государство не регулирует, сколько будет стоить кладка кирпича в Северо-Казахстанской области или в других областях. То же самое по разным видам работы – это будут монолитные работы, кладка кирпича, монтажные работы. Поэтому прокомментировать будет сложно.

Наверное, если аким озвучил, что по СКО есть такие предложения от строительных компаний, у нас нет причин сомневаться в этой информации. Наверное, там, ввиду определенного дефицита кадров, такие предложения есть", – заявил Ордабаев.

Напомним, на прошлой неделе аким СКО Айдарбек Сапаров в ходе совещания упомянул, что в регионе в сфере строительства не хватает каменщиков. При этом, по его словам, укладка 1 квадратного метра кирпича стоит 18 тысяч тенге. Таким образом, работник может укладывать по 5 квадратных метров в день и зарабатывать по 90 тысяч тенге.

Средние зарплаты в Казахстане

В начале февраля сообщалось, что к концу 2022 года средняя зарплата в Казахстане достигла почти 340 тыс. тенге.

Рост за квартал составил почти 40 тыс. тенге, или 13%. При этом годовой прирост (по отношению к четвертому кварталу 2021 года) составил 22,9%.

По данным Бюро нацстатистики, повышение уровня средней заработной платы в четвертом квартале связано с увеличением фонда заработной платы за счет премиальных и праздничных выплат в конце года.

При этом, отмечается, что средняя зарплата не является самым объективным из всех доступных показателей. Помимо нее также существует медианная, которая показывает точный центр в сетке зарплат. Она по итогам 2022 года составила 204 168 тыс. тенге. Это означает, что половина учтенных работающих казахстанцев получает меньше этой суммы.

Также ранее мы писали о том, в каких сферах в Казахстане платят наибольшие зарплаты.

Так, по данным аналитиков, самые большие зарплаты платят в финансовой и страховой сферах – 628 164 тенге, а также в горнодобывающей промышленности и в разработке карьеров – 728 241 тенге, то есть более чем в два раза больше, чем в среднем по стране.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2010423-na-slova-akima-sko-o-zarabotke-stroiteley-v-90-tys-tenge-v-den-otvetili-v-mintruda/