Где в Казахстане платят самые большие зарплаты

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Средняя зарплата может сильно отличаться в зависимости как от региона, так и от сферы деятельности. О том, в каких секторах экономики Казахстана были зафиксированы самые высокие оклады, узнали журналисты NUR.KZ.

Средняя зарплата в Казахстане в четвертом квартале 2022 года достигла почти 340 тыс. тенге. В зависимости от региона она заметно отличается. Так, например, самый высокий показатель был зафиксирован в Атырауской области (556 015 тенге), а самый низкий – в Туркестанской области (240 720 тенге).

Тем не менее, несмотря на такую разницу, среднемесячная зарплата по стране сильно увеличилась – в третьем квартале она была почти на 40 тыс. тенге меньше. О том, с чем связан резкий рост, ранее объяснили в Бюро национальной статистики.

Однако даже с таким высоким показателем среди всех сфер экономики есть свои рекордсмены. Так, например, по данным аналитиков, самые большие зарплаты платят в финансовой и страховой сферах – 628 164 тенге, а также в горнодобывающей промышленности и в разработке карьеров – 728 241 тенге, то есть более чем в два раза больше, чем в среднем по стране.

Средние зарплаты в стране. Источник: Бюро национальной статистики

Впрочем, даже в самой высокооплачиваемой сфере не все так однозначно. Так, по данным аналитиков EnergyProm, к концу 2022 года в металлургической промышленности было занято 91 тыс. работников, а добычей металлургических руд занимались 85,2 тыс. трудящихся.

При этом зарплаты в зависимости от сферы деятельности сильно отличаются. Например, средние оклады работников, занятых в целом в промышленной сфере, составили около 474,3 тыс. тенге, а тех, кто занят непосредственно в металлургии – 537,5 тыс. тенге.

Отметились особо высокими зарплатами работники, занятые добычей металлических руд – 558,3 тыс. тенге в среднем.

Какие зарплаты в горно-металлургическом комплеке. Инфографика: energyprom.kz

Таким образом, даже с учетом того, что в горнодобывающей сфере наблюдается сильный разброс зарплат, трудоустроенные там граждане получают в среднем на 60-65% больше, чем те, кто работают в других секторах экономики.

Отметим, что указанные здесь зарплаты являются номинальными – их зафиксировали до того, как были произведены все положенные выплаты и взносы. Другими словами, на руки работник получил гораздо меньше.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2009640-gde-v-kazahstane-platyat-samye-bolshie-zarplaty/