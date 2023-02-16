Где можно зарабатывать по 90 тысяч тенге в день, рассказал аким СКО

Айдарбек Сапаров. Фото: gov.kz

Аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров на аппаратном совещании рассказал, где можно зарабатывать по 90 тысяч тенге в день, передает Петропавловск.news.

Как было озвучено на совещании, в текущем году в регионе планируют трудоустроить 24 тысячи человек. Будет создано 10 тысяч новых рабочих мест.

Аким СКО изучил дефицит специальностей на заводах региона. Оказалось, что сейчас наблюдается острая нехватка сварщиков и токарей.

Айдарбек Сапаров поручил организовать краткосрочные курсы по обучению данным навыкам и закрыть вопрос дефицита рабочих уже в первом полугодии.

"У нас в строительстве не хватает каменщиков. На эту специальность за 2 месяца можно обучить. 18 тысяч тенге стоит кладка 1 квадратного метра кирпича. Человек может 5 квадратов сделать и заработать 90 тысяч в день. А у нас не хватает людей. Эту работу нужно проводить сообща", - считает глава региона.

По его словам, необходимо проводить качественную информационную работу среди населения. Жители должны знать, какие специальности востребованы и имеют хорошую оплату труда.

На данный момент в Северо-Казахстанской области почти 6% населения зарабатывают ниже прожиточного минимума.

На портале egov.kz рассказали, что существует несколько способов поиска работы, которыми можно воспользоваться одновременно:

через друзей и знакомых;

через сайты по поиску работы;

через объявления и сообщества в социальных сетях;

через Центры занятости.

Поиск работы через друзей и знакомых

Когда у вас есть определенный опыт работы, значимые навыки и достижения, то наверняка найдутся друзья, знакомые, текущие или бывшие коллеги, которые могут порекомендовать вас или хотя бы дать информацию о наличии подходящей вакансии. От хорошей рекомендации может зависеть многое при трудоустройстве.

Не стоит пренебрегать этим способом даже в том случае, когда у вас нет опыта работы, например, если вы выпускник вуза или еще студент. Если вы соответствуете минимальным основным требованиям к вакансии и дополнительно имеете хоть какую-нибудь рекомендацию от знакомых, то вероятность трудоустройства заметно повышается.

Поиск через рекрутинговые сайты

Это общепринятый метод поиска работы. Популярные рекрутинговые сайты довольно удобны, эффективны и дают результат обоим сторонам рынка труда, то есть и соискателям, и работодателям.

Принцип работы этих сайтов практически одинаковый для всех.

Вам нужно зарегистрироваться на нем, заполнить данные о себе, которые преобразовываются в удобочитаемое резюме для работодателей. Большинство HR-менеджеров компаний публикуют объявления о вакансиях на рекрутинговых сайтах и, как правило, пристально следят за откликами соискателей. Вам нужно взять привычку постоянно мониторить списки вакансий, знакомиться с их деталями и откликаться на них через специальные механизмы сайта либо напрямую связываться с рекрутером при наличии такой возможности.

Поиск через объявления и сообщества в социальных сетях

Если вы достаточно активны в социальных сетях, то можете сделать объявление о поиске работы и попросить своих подписчиков о помощи с распространением объявления, которое вполне может дойти до потенциальных работодателей. При этом важно понимать, что то, как вы ведете свой аккаунт и какой контент вы публикуете, будет напрямую влиять на первое впечатление о вас, как о человеке и потенциальном работнике.

Также в социальных сетях существует множество сообществ по поиску работы, которые могут разделяться по определенным сферам деятельности и по регионам. В них могут публиковать актуальные вакансии от различных компаний и объявления самих соискателей. Подпишитесь на подобные сообщества и регулярно мониторьте их. Если вы ищете работу в какой-нибудь узкоспециализированной сфере, то подходящую вакансию можно найти и таким способом.

Обращение в Центр занятости

Если все вышеперечисленные методы не дали результат, то следует обратиться в Центр занятости для регистрации в качестве лица, ищущего работу. Это можно сделать онлайн.

Необходимые документы при посещении Центра занятости:

заявление;

удостоверение личности;

трудовая книжка (при наличии);

диплом об образовании (при наличии).

После того, как вас зарегистрируют в качестве лица, ищущего работу, сотрудники Центра занятости разместят ваше резюме на сайте Государственной биржи труда и при нахождении подходящих вакансий дадут направления по ним.

В случае, если вам отказали в работе или же она вам не подошла по объективным причинам, сотрудники Центра занятости продолжат искать для вас другие варианты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2009667-gde-mozhno-zarabatyvat-po-90-tysyach-tenge-v-den-rasskazal-akim-sko/