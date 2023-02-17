Выбор места для казахстанской АЭС: Скляр ответил на опасения из-за сейсмоактивности

АЭС. Иллюстративное фото: pexels.com

Вице-премьер-министр Казахстана Роман Скляр в кулуарах сената высказался о планах по строительству казахстанской АЭС в сейсмоопасной Алматинской области на фоне землетрясения в Турции, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ отметили, что в связи с землетрясением в Турции в соцсетях вновь заговорили о целесообразности строительства казахстанской АЭС в сейсмоопасном регионе.

"Проектирование станции будет проходить достаточно длительный период, потому что объект опасен в промышленном плане. Соответствующие экспертизы, безусловно, будут тщательно проведены. Предварительная локация – Алматинская область", – сообщил Роман Скляр.

При этом он заявил, что вопрос о смене локации считает преждевременным.

"Касательно дальнейшей проработки – сначала будет разработано технико-экономическое обоснование, потом уже, по его итогам, по итогам рассмотрения, будет разрабатываться проектно-сметная документация.

Если технико-экономическое обоснование покажет, что в данном районе ее (АЭС – прим. ред.) нецелесообразно строить, естественно, ПСД (проектно-сметной документации – прим. ред.) не будет, будет выбрана другая локация. Сейчас этот вопрос на повестке дня не стоит – просто идет обсуждение о выборе места. Еще не начали разрабатывать ТЭО (технико-экономическое обоснование), поэтому он пока преждевременный", – объяснил вице-премьер.

Ранее вице-министр энергетики Асхат Хасенов отвечал на вопрос журналистов о том, будет ли учитываться сейсмоактивность Алматинской области при строительстве АЭС.

По его словам, точное место строительства будет выбрано после подготовки проектного основания, но сейсмоактивность при этом обязательно будет учитываться.

Строительство АЭС в Казахстане

Тему возведения АЭС в Казахстане общественность стала активно обсуждать после того, как с соответствующим предложением выступил президент России Владимир Путин во время визита Токаева в Москву в 2019 году.

Позже, в том же году, стало известно, что казахстанскую АЭС хотят построить в Алматинской области. Более точной локацией указывался поселок Улкен.

Возможность строительства АЭС в Казахстане вызвала острую реакцию у казахстанцев. Однако Токаев заявил, что фобии в этом вопросе неуместны.

В 2021 году власти еще раз подтвердили, что это место – "наиболее удобная площадка с точки зрения топографии национальной электрической сети".

В июне 2022 года в Минэнерго рассказали, что для первой АЭС в Казахстане был составлен шорт-лист из четырех поставщиков после рассмотрения их технологий. Фаворитом по технологиям для будущей АЭС в Казахстане в Минэнерго назвали "Росатом".

Однако на январь 2023 года, по информации премьер-министра Алихана Смаилова, решения по "Росатому" еще нет.

Тем не менее еще в октябре прошлого года председатель правления АО "ФНБ "Самрук-Казына" Алмасадам Саткалиев заявил, что в 2023 году будет принято окончательное решение по формату стройки, месту, мощности единичного блока и условиям финансирования строительства АЭС в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2009867-vybor-mesta-dlya-kazahstanskoy-aes-sklyar-otvetil-na-opaseniya-iz-za-seysmoaktivnosti/