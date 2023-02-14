Землетрясение произошло в Алматинской области
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Сетью сейсмических станций "СОМЭ" МЧС РК 14 февраля 2023 года в 16.35 по времени Алматы зарегистрировано землетрясение. Об этом сообщили в ДЧС Алматинской области, передает корреспондент NUR.KZ.
По данным ведомства, эпицентр землетрясения расположен в 15 км от села Тургень на территории Алматинской области.
Энергетический класс землетрясения 8.8. Магнитуда MPV 4.2. Глубина - 25 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.
После получения информации ДЧС Алматинской области оповещены местные исполнительные органы, ДП, "Казселезащита", прокуратура и другие организации. Уточняется обстановка на вверенных территориях, сообщений о разрушениях и жертвах не поступало.
Спасатели напомнили о порядке действий при землетрясении:
- покиньте здание (в вашем распоряжении 15-20 секунд);
- если вы на верхних этажах, встаньте в проеме входной двери или займите место в углу капитальных стен, прижав к себе детей;
- ни в коем случае не стойте у окон и не прыгайте с балконов;
- отойдите подальше от зданий, строений, столбов и заборов;
- не входите в дома: толчки могут повториться;
- не пользуйтесь лифтами;
- не зажигайте спички, свечи:
- не прикасайтесь к проводам;
- окажите первую помощь пострадавшим.
Напомним, вечером 6 февраля в 628 км на запад от Алматы на территории Казахстана было зафиксировано другое землетрясение. Ощутимость в поселке Темирлан, который находится в Туркестанской области, составила 3 балла, Шымкенте - 2-3 балла, Таразе - 2 балла.
Также 6 февраля на юго-востоке Турции произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7,5, повлекшее за собой человеческие жертвы. Подземные толчки ощущались и в соседней Сирии.
Справочно: землетрясение - необратимая деформация земных недр, связанная с высвобождением упругих напряжений в результате разрыва среды. Иногда область разрыва называют очагом землетрясения. Изучением землетрясений занимается сейсмология.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2009378-zemletryasenie-zafiksirovali-v-almatinskoy-oblasti/