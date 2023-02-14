Землетрясение произошло в Алматинской области

Фото: ДЧС Алматинской области

Сетью сейсмических станций "СОМЭ" МЧС РК 14 февраля 2023 года в 16.35 по времени Алматы зарегистрировано землетрясение. Об этом сообщили в ДЧС Алматинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

По данным ведомства, эпицентр землетрясения расположен в 15 км от села Тургень на территории Алматинской области.

Энергетический класс землетрясения 8.8. Магнитуда MPV 4.2. Глубина - 25 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.

После получения информации ДЧС Алматинской области оповещены местные исполнительные органы, ДП, "Казселезащита", прокуратура и другие организации. Уточняется обстановка на вверенных территориях, сообщений о разрушениях и жертвах не поступало.

Спасатели напомнили о порядке действий при землетрясении:

покиньте здание (в вашем распоряжении 15-20 секунд);

если вы на верхних этажах, встаньте в проеме входной двери или займите место в углу капитальных стен, прижав к себе детей;

ни в коем случае не стойте у окон и не прыгайте с балконов;

отойдите подальше от зданий, строений, столбов и заборов;

не входите в дома: толчки могут повториться;

не пользуйтесь лифтами;

не зажигайте спички, свечи:

не прикасайтесь к проводам;

окажите первую помощь пострадавшим.

Напомним, вечером 6 февраля в 628 км на запад от Алматы на территории Казахстана было зафиксировано другое землетрясение. Ощутимость в поселке Темирлан, который находится в Туркестанской области, составила 3 балла, Шымкенте - 2-3 балла, Таразе - 2 балла.

Также 6 февраля на юго-востоке Турции произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7,5, повлекшее за собой человеческие жертвы. Подземные толчки ощущались и в соседней Сирии.

Справочно: землетрясение - не­об­ра­ти­мая де­фор­ма­ция зем­ных недр, свя­зан­ная с высвобождением уп­ру­гих на­пря­же­ний в ре­зуль­та­те раз­ры­ва сре­ды. Ино­гда об­ласть раз­ры­ва называют оча­гом зем­ле­тря­се­ния. Изу­че­ни­ем землетрясений за­ни­ма­ет­ся сейсмология.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2009378-zemletryasenie-zafiksirovali-v-almatinskoy-oblasti/