Дождь и снег ожидаются в мегаполисах Казахстана

Девушка с зонтом. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В среду,15 февраля, в Шымкенте ожидается дождь, в Астане - снег, а в Алматы погода без осадков. Актуальный прогноз опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Согласно прогнозам синоптиков, в Алматы сегодня ожидается погода без осадков, днем термометры покажут +3...+5 градусов, ночью -3...-5 градусов. Скорость ветра составит от 0 до 5 метров в секунду.

В Астане сегодня ожидается снег и 10-12 градусов мороза. Ночью похолодает до -20...-22 градусов. Жителей столицы предупреждают о небольшом усилении ветра до 2-7 м/с.

Дождь и сильный ветер скоростью до 8-13 м/с обещают синоптики жителям Шымкента. Температура воздуха днем составит +6...+8 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 0...+2 градусов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2009425-dozhd-i-sneg-ozhidayutsya-v-megapolisah-kazahstana/