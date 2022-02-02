В Шымкенте распустились подснежники (фото)

Иллюстративное фото: pixabay.com

На юге Казахстана постепенно чувствуется приближение весны. Сегодня в социальных сетях выложили фотографии подснежников, которые зацвели в Шымкенте.

Сегодня, 2 февраля, в соцсетях появились фото подснежников, цветущих в Шымкенте. Снимки цветов опубликовала на странице в Instagram жительница города Елена.

"Я их просто обожаю! Мои вестники весны", – написала она под постом.

Также, в Instagram-аккаунте этими фотографиями поделилось одно из городских сообществ.

Кроме того, на странице в Facebook в понедельник, 31 января, было опубликовано еще одно фото цветов, распускающихся в городе.

"Январские подснежники. Шымкент", – так подписано фото.

По информации Gismeteo.kz, 2 февраля днем температура воздуха в Шымкенте достигала 10 градусов тепла. Завтра днем ожидается ее понижение до 8 градусов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1954275-v-shymkente-raspustilis-podsnezhniki-foto/