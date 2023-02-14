Плюсовую температуру обещают синоптики жителям казахстанских мегаполисов

Искусственная трава под снегом. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Во вторник, 14 февраля, в Алматы и Шымкенте ожидается плюсовая температура, астанчанам обещают мороз. Об этом сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Алматы, согласно прогнозам синоптиков, сегодня днем термометры покажут +1...+3 градуса, ночью температура опустится до -5...-7 градусов. Скорость ветра в южной столице составит от 0 до 5 метров в секунду.

В Астане днем ожидается до 10-12 градусов мороза, а ночью похолодает до -18...-20 градусов. В столице прогнозируют небольшое усиление ветра до 2-7 м/с.

В Шымкенте днем столбики термометров поднимутся до +8...+10 градусов, ночью ожидается похолодание до 0...+2 градусов. Жителей мегаполиса предупреждают об усилении ветра до 8-13 м/с.

Осадков, по прогнозу метеослужбы, ни в одном из трех мегаполисов Казахстана не ожидается.

Отметим, что в семи регионах Казахстана сегодня объявлено штормовое предупреждение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2009237-plyusovuyu-temperaturu-obeschayut-sinoptiki-zhitelyam-kazahstanskih-megapolisov/