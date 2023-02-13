Легализация иностранных авто в Казахстане: сколько заявок уже одобрено

Автомобили. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Официальный представитель МВД Казахстана Шугыла Турлыбек на представила последние данные о ходе легализации иностранных авто, передает корреспондент NUR.KZ.

Турлыбек напомнила, что уже прошло 20 дней с начала легализации иностранных автомобилей.

"На сегодня уже 61 тыс. казахстанцам одобрена легализация их автомобилей. 25 тыс. автовладельцев получили соответствующие документы и номерные знаки", – проинформировала представитель МВД.

Напомним, 23 января 2023 года в Казахстане стартовала легализация иностранных автомобилей, которая продлится до 1 июля текущего года.

В этот период владельцы иностранных машин смогут легализовать их по "льготным правилам", то есть уплатив только сбор за первичную регистрацию (200 тыс. тенге), госпошлину за техпаспорт (4 313 тенге) и за госномер (9 660 тенге).

Однако легализовать иностранный автомобиль на новых условиях не получится, если он был ввезен в страну после 1 сентября 2022 года, состоит на криминальном учете, не снят с прежней регистрации в другом государстве, был ввезен из стран, не входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и не прошел таможенную очистку.

В начале прошлой недели в МВД сообщали, что по итогам второй недели программы 36 тысячам казахстанцев была одобрена легализация их автомобилей. К 6 февраля свои машины зарегистрировали около 16 тыс. человек.

Несколько дней назад глава МВД Марат Ахметжанов встретился с Токаевым и рассказал ему, как проходит легализация иностранных авто.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2009144-legalizatsiya-inostrannyh-avto-v-kazahstane-skolko-zayavok-uzhe-odobreno/