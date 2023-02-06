Сколько иностранных авто в Казахстане уже легализовано, рассказали в МВД
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Официальный представитель Министерства внутренних дел Шугыла Турлыбек на брифинге ведомства рассказала о ходе легализации иностранных авто, передает корреспондент NUR.KZ.
Шугыла Турлыбек отметила, что в Казахстане завершилась вторая неделя легализации иностранных автомобилей.
"На сегодня уже 36 тысячам казахстанцев одобрена легализация их автомобилей. Около 16 тысяч человек уже зарегистрировали свои автомобили", – заявила она.
Легализация иностранных авто продлится до 1 июля 2023 года.
Напоминаем, что подать заявку на легализацию можно:
- через портал "Электронного правительства" eGov.kz;
- через приложения банков второго уровня;
- в Центрах обслуживания населения (ЦОНах).
Отметим, что легализации подлежат автомобили, ввезенные в Казахстан только до 1 сентября 2022 года, не состоящие на криминальном учете, которые были также сняты с учета по месту прежней регистрации в другом государстве.
Для того чтобы подать заявление, необходимо иметь:
- заявление;
- удостоверение личности заявителя;
- паспорт транспортного средства или свидетельство о регистрации;
- документ, подтверждающий право собственности на транспортное средство.
Если авто подлежит легализации, то заявителю нужно будет оплатить государственные сборы:
- за первичную регистрацию – 200 тысяч тенге;
- госпошлину за техпаспорт – 4313 тенге;
- за госномер – 9660 тенге.
Дополнительную информацию о легализации автомобилей в Казахстане можно почитать здесь.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2008176-skolko-inostrannyh-avto-v-kazahstane-uzhe-legalizovano-rasskazali-v-mvd/