Сколько иностранных авто в Казахстане уже легализовано, рассказали в МВД

Парковка. Иллюстративное фото: pixabay.com

Официальный представитель Министерства внутренних дел Шугыла Турлыбек на брифинге ведомства рассказала о ходе легализации иностранных авто, передает корреспондент NUR.KZ.

Шугыла Турлыбек отметила, что в Казахстане завершилась вторая неделя легализации иностранных автомобилей.

"На сегодня уже 36 тысячам казахстанцев одобрена легализация их автомобилей. Около 16 тысяч человек уже зарегистрировали свои автомобили", – заявила она.

Легализация иностранных авто продлится до 1 июля 2023 года.

Напоминаем, что подать заявку на легализацию можно:

через портал "Электронного правительства" eGov.kz;

через приложения банков второго уровня;

в Центрах обслуживания населения (ЦОНах).

Отметим, что легализации подлежат автомобили, ввезенные в Казахстан только до 1 сентября 2022 года, не состоящие на криминальном учете, которые были также сняты с учета по месту прежней регистрации в другом государстве.

Для того чтобы подать заявление, необходимо иметь:

заявление;

удостоверение личности заявителя;

паспорт транспортного средства или свидетельство о регистрации;

документ, подтверждающий право собственности на транспортное средство.

Если авто подлежит легализации, то заявителю нужно будет оплатить государственные сборы:

за первичную регистрацию – 200 тысяч тенге;

госпошлину за техпаспорт – 4313 тенге;

за госномер – 9660 тенге.

Дополнительную информацию о легализации автомобилей в Казахстане можно почитать здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2008176-skolko-inostrannyh-avto-v-kazahstane-uzhe-legalizovano-rasskazali-v-mvd/