Казахстанцы продолжают скупать путевки в Турцию, несмотря на землетрясения (видео)

Билет. Иллюстративное фото: pexels.com

Казахстанцы, планировавшие отдых в Турции, не спешат возвращать путевки, несмотря на землетрясения. Сейчас в Турции находится 250 туристов из Казахстана - они тоже не планируют прерывать отдых, передает сайт телеканала КТК.

Камила Заирова неделю назад прилетела из Алматы в Анталью на отдых. По словам девушки, землетрясение в Анталье не чувствовалось, но после него обстановка в городе изменилась. Общественные места опустели, вместо туристов на улицах появились полицейские.

"Мы были на площади рядом со старым городом, то есть это знаменитое туристическое место. И вот именно по нему я и заметила, что большинство местных и туристов решили не выходить в город. Мы заметили большое количество полиции на дорогах, вертолеты летают в городе, и еще увидели большую очередь на добровольную сдачу крови в Красном Кресте Турции", – поделилась казахстанка.

В крупной алматинской турфирме говорят: февраль в Турции не сезон для отдыха. Поэтому туристов там сейчас немного. Большинство из них - в Стамбуле и Антальи, то есть вдали от пострадавших городов.

Тем временем казахстанцы, желающие отдохнуть в Турции, менять планы пока не собираются и продолжают бронировать путевки на лето.

"Идет второй этап раннего бронирования курортных городов анталийского побережья, эгейского побережья. Брони продолжают "сажаться", потому что те события, которые происходят в Турции, они отдалены от всей этой инфраструктуры. На данный момент никакие брони не снимаются. Продолжаем работать в том же режиме", – рассказала директор туркомпании Светлана Джапаркулова.

А вот другой турфирме пришлось временно прекратить продажу путевок. Компания организовывала шестидневные экскурсионные туры по историческим местам Турции на апрель. В маршрут входили Стамбул, Урфа и Мардин. Четыре клиента уже внесли предоплату. Теперь турагенты с представителями авиакомпаний рассматривают варианты переноса путешествия или изменения направления.

"Три дня должны были находиться в Стамбуле и еще три - в Урфе и Мардине (юго-восток Турции - прим. ред.). Там мы договорились с партнерами, создали программу и сделали рекламу. Но после землетрясения мы перестали продавать туры, потому что ехать туда сейчас небезопасно", – поделилась руководитель туркомпании Дана Тенгебаева.

В фонде "Туристік Қамқор" сообщают: сейчас в Турции находится 254 казахстанских туриста. Никаких обращений от них не поступало. Тем, кто решит отменить поездку или перенести ее, обещают вернуть стоимость путевки. Но с небольшой комиссией.

"Процедура такая: турист обращается в турагентство, где приобретался тур, с заявлением - с просьбой, что именно он хотел бы сделать: либо вернуть средства, либо поменять направление отдыха, либо сроки отдыха поменять.

Средства удерживаются в зависимости от стоимости непосредственно тура, но, повторюсь: это небольшие проценты - в пределах 5%, может быть, 10%", – сообщил директор фонда "Туристік Қамқор" Асылхан Есилов.

Национальный авиаперевозчик Air Astana тоже дает возможность пассажирам, купившим билеты из Казахстана в Стамбул или Анталью и в обратном направлении, сдать их или перебронировать на другие даты.

Источник: КТК

Напомним, ранее в казахстанском МИДе рассказывали, сколько всего граждан РК находится сейчас в Турции. Во внешнеполитическом ведомстве страны также обратились к казахстанцам в связи с ЧП - граждане, которым нужна помощь, могут обратиться на горячую линию на базе министерства.

Отметим, вчера также стало известно, что после землетрясения в провинции Хатай пропал казахстанец. Его поиски сейчас ведутся.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2008503-kazahstantsy-prodolzhayut-bronirovat-putevki-v-turtsiyu-nesmotrya-na-zemletryaseniya-video/