Сильные дожди, снегопады и усиление ветра прогнозируют в Казахстане

Прохожие. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

О прогнозе погоды на территории Казахстана в ближайшие дни - с 4 по 6 февраля - рассказали синоптики РГП "Казгидромет", передает NUR.KZ со ссылкой на госметеослужбу.

По данным специалистов, в конце недели большая часть Казахстана будет находиться под влиянием атмосферных фронтальных разделов, из-за чего почти по всей республике ожидается неустойчивый характер погоды.

Так, на западе, севере и востоке страны ожидается снег с низовой метелью, а в южных регионах прогнозируются осадки, на юге, в горных и предгорных районах - сильные осадки в виде дождя и снега, а также туман, гололед и усиление ветра.

Жителей западных регионов предупреждают о похолодании по ночам до -7...-18 градусов, а в южных областях наоборот ожидается потепление до +2...+10 градусов в ночное время суток.

Напомним, из-за обильных осадков в виде дождей и снега и потепления, повлекшего за собой таяние снега, в Туркестанской области подтопило несколько городов и районов. Жителей некоторых населенных пунктов эвакуировали. В регион прибыл глава МЧС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2007911-silnye-dozhdi-snegopady-i-usilenie-vetra-prognoziruyut-v-kazahstane/