Из-за дождя в Алматинской области закрыли несколько трасс

Иллюстративное фото: ДЧС Алматинской области

Из-за сильного дождя и понижения температуры в пятницу, 3 февраля, в Алматинской области закрыли несколько трасс, в том числе и трассу Алматы - Конаев, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС Алматинской области.

Как сообщает ДЧС, ссылаясь на информацию от "КазАвтоЖол" и алматинского филиала "Казахавтодор", для всех видов автотранспорта закрыты следующие участки дорог:

Алматы — Конаев (25-67 км, Илийский район);

Алматы — Шелек — Хоргос (25-320 км, Енбекшиказахский район);

граница РФ на Екатеринбург — Алматы (2436-2214 км, Жамбылский район);

Алматы — Оскемен (78-124 км, Конаев — село Жоламан);

Алматы — Кокпек — Коктал — Хоргос (126-172 км, Байсейт — Кокпек, Енбекшиказахский район).

На официальном сайте РГП "Казгидромет" сообщается, что сегодня в Алматинской области ожидаются сильные осадки в виде дождя и снега. Кроме того, в регионе прогнозируют сильный туман и усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Алматы сегодня также ожидается выпадение снега и туман.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2007864-iz-za-dozhdya-v-almatinskoy-oblasti-zakryli-neskolko-trass/