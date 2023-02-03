Школьников Кызылординской области перевели на дистанционку

Дети с планшетами. Иллюстративное фото: Max Mumby/Indigo/Getty Images

В пятницу, 3 февраля, в Кызылординской области учеников 0-11 классов перевели на дистанционный формат обучения из-за непогоды. Об этом сообщается на официальной Instagram-странице управления образования региона.

На дистанционку переведены ученики школ Кызылорды, а также Аральского, Казалинского, Кармакшинского, Жалагашского и Сырдарьинского районов.

В обычном формате пройдут занятия для школьников Жанакорганского и Шиелийского районов.

"В областных интернатах занятия проводятся в прежнем режиме. А формат обучения в частных школах реализуется в соответствии с решением учредителей школы", - говорится в сообщении управления.

Согласно данным на официальном сайте РГП "Казгидромет", сегодня на севере и в центре Кызылординской области, а также в областном центре объявлено штормовое предупреждение из-за тумана и гололеда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2007857-shkolnikov-kyzylordinskoy-oblasti-pereveli-na-distantsionku/