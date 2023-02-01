Между Карагандинской и Улытауской областями запустят авиарейсы по 10 тыс. тенге

Самолет. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Со следующей недели планируется запустить авиарейсы между Карагандинской и Улытауской областями, сообщается в официальном Telegram-канале фонда "Самрук-Қазына".

Авиакомпания Qazaq Air будет выполнять полеты из Жезказгана в Караганду с 6 февраля - по понедельникам, четвергам, пятницам и воскресеньям.

Цена билетов в одну сторону фиксированная - 10 тыс. тенге, детям до 14 лет - 5 тыс. тенге. При этом можно лететь с багажом до 20 килограммов и возвращать забронированные билеты.

Сообщается, что авиамаршрут субсидируется из бюджета.

Отметим, что в ноябре прошлого года были официально установлены границы Карагандинской и Улытауской областей.

Таким образом, территория Карагандинской области составила 23 904 635 га. А территория Улытауской области - 18 893 661 га.

Напомним, указ главы государства Касым-Жомарта Токаева о создании трех новых областей - Абайской, Улытауской и Жетысуской - вступил в силу 8 июня 2022 года.

Административным центром Улытауской области стал город Жезказган.

В этот же день, 8 июня 2022 года, был избран секретарь маслихата Улытауской области, коим стал Бауржан Шингисов.

Акимом области назначили Берика Абдыгалиулы. Соответствующий указ подписал президент Касым-Жомарт Токаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2007644-mezhdu-karagandinskoy-i-ulytauskoy-oblastyami-zapustyat-aviareysy-po-10-tys-tenge/