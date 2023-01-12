Морозы ожидаются в мегаполисах Казахстана

Заснеженные улицы Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В четверг, 12 января, в Алматы и Астане ожидаются сильные морозы, в Шымкенте температура опустится до -12 градусов. Об этом сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Согласно актуальному прогнозу погоды, сегодня в Алматы ожидаются морозы до 15-17 градусов. Осадков в южной столице не будет, а скорость ветра составит от 0 до 5 метров в секунду. Отметим, из-за морозов алматинских школьников перевели на дистанционку.

В Астане термометры покажут -17...-19 градусов. Помимо мороза, в столице ожидается снег и усиление ветра до 9-14 м/с. Учащихся столичных школ также перевели на дистанционный формат обучения.

До -10...-12 градусов опустится температура воздуха в Шымкенте. Осадков в третьем мегаполисе не прогнозируют, а скорость ветра составит 3-8 метров в секунду.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2005033-morozy-ozhidayutsya-v-megapolisah-kazahstana/