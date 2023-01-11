Снег и морозы до 28 градусов ожидаются в казахстанских мегаполисах

Собака в снегу. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В среду, 11 января, в Астане и Алматы ожидаются осадки в виде снега, а в Шымкенте - мороз до 10 градусов. Актуальный прогноз погоды представлен на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Согласно информации от синоптиков, в Алматы сегодня ожидается от -10...-12 градусов с дальнейшим понижением температуры. Жителей южной столицы предупреждают о надвигающемся снегопаде. При этом скорость ветра в мегаполисе составит 0-5 метров в секунду.

В Астане также ожидается выпадение снега, однако здесь будет значительно холоднее - по прогнозам метеорологов, сегодня в столице столбики термометров опустятся до -26...-28 градусов. Кроме того, здесь ожидается усиление ветра до 3-8 м/с.

В Шымкенте сегодня осадков не ожидается, термометры покажут от -8 до -10 градусов, скорость ветра составит 8-13 м/с.

Ранее сообщалось, что в ряде регионов Казахстана из-за сильных морозов, метели и гололеда объявлено штормовое предупреждение. Между тем большинство школьников из Астаны сегодня будут учиться дистанционно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2004863-sneg-i-morozy-do-28-gradusov-ozhidayutsya-v-kazahstanskih-megapolisah/