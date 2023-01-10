18 иностранцев эвакуировали с трассы "Карабутак-Костанай" (видео)

Авто. Иллюстративное фото: Jose A. Bernat Bacete/Getty Images

18 граждан Таджикистана, в том числе детей, эвакуировали с трассы костанайские дорожники. Иностранцев доставили в обогревательный пункт, сообщается в официальном Instagram-аккаунте "КазАвтоЖол".

Как пояснили в компании, пассажирский микроавтобус передвигался по трассе А22 "Карабутак – Костанай" и направлялся из Актюбинской области в сторону города Тюмени.

Доехав до блокпоста, иностранные граждане узнали, что в связи с понижением температуры воздуха на автодороге введен запрет на передвижение транспорта на дизельном топливе.

"Для недопущения замерзания дизтоплива пассажирского микроавтобуса и обеспечения безопасности людей дорожники эвакуировали граждан Таджикистана в обогревательный пункт, где они переждали непогоду", – сообщили в "КазАвтоЖол".

Как добавили в компании, к данному часу в связи с улучшением погодных условий микроавтобус продолжил путь.

Граждане Таджикистана поблагодарили казахстанских дорожников за оказанную помощь.

Напомним, накануне в "КазАвтоЖол" сообщали о введении ограничений для автомобилей с дизельными двигателями из-за сильных морозов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2004824-18-inostrantsev-evakuirovali-s-trassy-karabutak-kostanay-video/