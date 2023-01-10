Алматинцев призвали не оставлять автомобили под деревьями

Автомобили. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Во вторник, 10 января, утром и днем в южной столице ожидается сильный снег. В связи с этим Департамент по ЧС города Алматы просит автовладельцев не оставлять транспорт под деревьями, передает корреспондент NUR.KZ.

На основании штормового предупреждения ДЧС Алматы информирует горожан, что сегодня в мегаполисе пройдет сильный снег, временами ожидается туман и гололед.

"Просим граждан воздержаться в указанный период от походов в горную местность и не пренебрегать SMS-сообщениями от службы 112, информацией в СМИ - на телевидении и радио.

А также на основании штормового предупреждения о выпадении осадков рекомендуем автовладельцам не ставить машины под деревьями, линиями электропередач и другими нависающими конструкциями. Найдите максимально безопасное место, лучше на специальных парковочных местах", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее синоптики объявили штормовое предупреждение в ряде регионов страны. Утром и днем на юге Алматинской области, в горных и предгорных районах ожидается сильный снег. На юге области, в горных и предгорных районах – туман, гололед, низовая метель. В Алматы утром и днем временами сильный снег, туман, гололед.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2004737-almatintsev-prizvali-ne-ostavlyat-avtomobili-pod-derevyami/