Транспорту на дизтопливе планируют ограничить движение из-за морозов в Казахстане

Ремонт. Иллюстративное фото: Pekic/Getty Images

Национальный оператор автодорог "КазАвтоЖол" в своем официальном Telegram-канале обратился к казахстанцам в связи с непогодой. Представители компании предупредили о планах по введению некоторых ограничений.

В "КазАвтоЖол" отметили, что в ближайшие дни в Казахстане, согласно прогнозам синоптиков, ожидается сильное похолодание - морозы будут достигать 30 градусов.

Специалисты подчеркивают, что понижение температуры воздуха может привести к риску замерзания топливной системы автотранспорта.

"Таким образом, во избежание нештатных ситуаций на республиканских трассах Национальным оператором автодорог планируется введение временных ограничений движения в ряде областей для пассажирских рейсовых автобусов и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями", - сообщили в "КазАвтоЖол".

Также в компании призвали пользователей республиканских автодорог не выезжать на дальние расстояния и следить за изменениями погоды.

Напомним, синоптики предупредили казахстанцев о резком похолодании, которое произойдет в ближайшие дни. В стране ожидаются морозы до 43 градусов.

Акимат Астаны обратился к жителям столицы из-за непогоды. Астанчан призвали не находиться долгое время на улице.

Власти Алматы тоже сделали заявление из-за надвигающихся морозов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2004699-transportu-na-diztoplive-planiruyut-ogranichit-dvizhenie-iz-za-morozov-v-kazahstane/