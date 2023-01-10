В нескольких регионах Казахстана вновь закрыли дороги из-за непогоды

Дорога зимой. Иллюстративное фото: pexels.com

Во многих регионах Казахстана наблюдается ухудшение погодных условий. Из-за этого были закрыты более 100 участков трасс, сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РК.

"В связи с ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость, гололед) закрыты 122 участка автодорог, из которых 42 республиканского значения для дизельных и общественных видов автотранспорта", – говорится в сообщении.

Отмечается, что скопление автотранспорта наблюдается в Карагандинской области – 57 единиц техники при выезде из города Темиртау.

Кроме того, за текущие сутки сотрудниками МЧС спасено и эвакуировано 7 человек, в том числе 5 детей в Костанайской области.

В пунктах временного обогрева Акмолинской и Костанайской областей размещено 56 человек, из них 11 детей.

Напомним, ранее казахстанцев предупреждали о том, что за выезд на перекрытые из-за непогоды трассы им может грозить не только штраф, но еще и арест.

Согласно октябрьскому постановлению правительства РК были внесены некоторые изменения в Правила прекращения или временного ограничения движения транспортных средств на дорогах.

Теперь автомобилистов, игнорирующих предупреждение о закрытии дорог, полагается привлекать к ответственности по статье 667 КоАП РК "Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника (военнослужащего) правоохранительного или специального государственного органа, органа военной полиции, государственной фельдъегерской службы, судебного пристава, судебного исполнителя".

Так, за неповиновение сотрудникам полиции, перекрывающим выезд на трассы, гражданам грозит на первый раз штраф в размере 30 МРП (на данный момент – 103,5 тыс. тенге) либо арест на срок до 15 суток.

В случае повторного нарушения в течение года – арест от 15 до 20 суток или штраф до 50 МРП (172,5 тыс. тенге).

Добавим, что на сегодняшний день, 10 января, метеорологи объявили штормовое предупреждение в нескольких областях республики из-за сильных морозов, которые ожидаются в ближайшие дни.

Так, в Западно-Казахстанской и Карагандинской областях ожидается мороз до 35-36 градусов, а в Костанайской области и вовсе температура может опуститься до -40 градусов.

Кроме того, в Туркестанской, Алматинской и Жетысуской областях прогнозируются туман, гололед и сильный снег.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2004740-v-neskolkih-regionah-kazahstana-vnov-zakryli-dorogi-iz-za-nepogody/