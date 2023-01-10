До 37 градусов мороза ожидается в одном из мегаполисов Казахстана

Зима. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Казахстане начала резко снижаться температура воздуха. В Астане во вторник ожидаются морозы, а в Алматы и Шымкенте выпадет снег. Об этом сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Астане прогнозируется солнечный день без осадков. Днем ожидаются морозы до 28…30 градусов, а ночью термометры покажут -35…-37 градусов. Скорость ветра составит 2-7 м/с.

В Алматы во вторник вероятнее всего пройдет снег. Дневная температура воздуха прогнозируется на уровне -4…-6 градусов, а ночью в мегаполисе похолодает до -10…-12 градусов. При этом скорость ветра составит 0-5 м/с.

Жителей Шымкента сегодня днем ожидает переменная облачность, временами может пойти снег. Днем столбики термометров покажут -7…-9 градусов, а к ночи – опустятся до 18…20 градусов мороза. Скорость ветра будет находиться на уровне 8-13 м/с.

Напомним, что вчера метеорологи объявили штормовое предупреждение на части республики из-за сильных морозов, которые ожидаются в ближайшие дни. Так, в Западно-Казахстанской и Карагандинской областях ожидается мороз до 35-36 градусов, а в Костанайской области и вовсе температура может опуститься до -40 градусов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2004715-do-37-gradusov-moroza-ozhidaetsya-v-odnom-iz-megapolisov-kazahstana/