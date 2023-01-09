Штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана из-за сильных морозов

Мороз. Иллюстративное фото: pixabay.com

Сильные морозы обрушились на Казахстан - синоптики объявили штормовое предупреждение в ряде регионов страны, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Ночью 10 января в Мангистауской области ожидается мороз до -25 градусов.

Днем на юге, в центре, горных районах Жетысуской области обещают сильный снег. На юге, в горных районах ожидаются туман, гололед, низовая метель.

Ночью на северо-востоке, востоке Западно-Казахстанской области ожидается мороз до -35 градусов.

Предстоящей ночью на севере Атырауской области ожидается 30-градусный мороз.

На севере Карагандинской области прогнозируют похолодание до -36 градусов.

Временами на юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается сильный снег. На юге, в предгорных районах области туман, гололед. В горных районах метель. Ветер северо-восточный, на севере, в горных районах области 15-20 м/с.

Ночью во вторник на востоке Костанайской области будет сильный мороз, столбики термометров опустятся до -40 градусов.

Утром и днем на юге Алматинской области, в горных и предгорных районах ожидается сильный снег. На юге области, в горных и предгорных районах – туман, гололед, низовая метель. В Алматы утром и днем временами сильный снег, туман, гололед.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2004708-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-v-ryade-regionov-kazahstana-iz-za-silnyh-morozov/