Почему казахстанские автомобили вдруг стали популярны в России, объяснили эксперты (видео)

Автомобиль. Иллюстративное фото: pexels.com

Ввоз казахстанских авто в Россию, а именно – в Тюменскую область, увеличился почти в 60 раз. Об этом сообщали ранее российские СМИ. По словам самих жителей РФ, покупая авто из Казахстана, можно прилично сэкономить, передает телеканал "Астана".

Как отмечает телеканал, почти в 60 раз увеличился вывоз автомобилей из Казахстана в Тюмень, но в МВД РК такими цифрами не располагают. Тем не менее спрос существует, и эксперты связывают его с уходом из России иностранных автопроизводителей.

"Если рассмотреть стоимость элементарного какого-то такого семейного "китайца" (автомобиль китайского производства - прим.ред.) в ценовом предложении, допустим, в России у нас это - 3,5 млн рублей. В Казахстане смело можно в той же комплектации такой же автомобиль купить за 2,5 млн. То есть, целый миллион можно сэкономить", – рассказал один из жителей России, купивший авто в Казахстане.

При этом автодилер Канат Байжанбаев объяснил, что причина небывалого спроса на казахстанские авто – западные санкции в отношении РФ. По его словам, граждане соседней страны нацелены только на новых железных коней. В частности, предпочтение отдается корейским автомобилям.

"У них брендовые машины, марки-бренды, допустим, Lexus, Toyota, BMW, сейчас не производят. В связи с закрытием весь наплыв идет в соседние страны. То есть, мы граничим с Россией, соответственно, спрос рождает предложение", – заявил он.

А вот председатель Независимого автомобильного союза Эдуард Эдоков считает, что за громким заголовком вовсе не стоят эшелоны вывезенных машин. Однако геополитическая ситуация все же сказалась на спросе со стороны российских покупателей.

"Российское производство, при всей его "российскости", к сожалению, не может обойтись без зарубежных комплектующих. Допустим, электронные блоки управления зажиганием производятся в Германии, поставляются на все российские автомобили. То есть, сейчас эти поставки прекратились. Теперь эти блоки зажигания, электронные блоки управления двигателя нужно где-то находить", – подчеркнул эксперт.

Кроме того, Эдоков считает, что казахстанские сборщики должны взять во внимание такой спрос. По словам эксперта, у них есть отличный шанс увеличить отечественное производство и заработать на этом.

Напомним, вчера стало известно, что ввоз иномарок в Тюменскую область из Казахстана увеличился в 56 раз.

"В 2022 году сотрудниками Тюменского и Тобольского таможенных постов осуществлено взимание утилизационного сбора в отношении 668 транспортных средств, ввезенных из Казахстана. В прошлом году ввезли 12 транспортных средств", – сообщили на Тюменской таможне.

Тюменская область на карте. Скриншот: Google Maps

Добавим, что в сентябре прошлого года во время послания народу Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев поручил перекрыть нелегальные каналы ввоза авто в страну. Вскоре после этого в МВД объяснили, какие иностранные авто нельзя будет легализовать в Казахстане.

В декабре в МВД ответили на самые частые вопросы о легализации автомобилей.

Так, первичная регистрация иностранных авто, ввезенных в РК до 1 сентября 2022 года, теперь стоит 200 тыс. тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2004725-pochemu-kazahstanskie-avtomobili-vdrug-stali-populyarny-v-rossii-obyasnili-eksperty-video/