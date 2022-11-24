В 200 тыс. тенге обойдется регистрация иностранных авто в Казахстане

Припаркованные машины. Иллюстративное фото: pixabay.com

Депутаты сената на пленарном заседании палаты одобрили поправки в Налоговый кодекс. Согласно одной из норм первичная регистрация иностранных авто, ввезенных в РК до 1 сентября 2022 года, будет стоить 200 тыс. тенге, передает корреспондент NUR.KZ.

Поправки представил глава МНЭ Алибек Куантыров.

"Для развития автомобильных перевозок предлагается освобождение от сбора за первичную регистрацию седельных тягачей, годом выпуска до 7 лет", – отметил он.

Также в заключении профильного комитета сената сказано, что документ предусматривает установление ставки сбора за первичную регистрацию в сумме 200 тысяч тенге при легализации автомобилей, ввезенных на территорию РК до 1 сентября 2022 года.

В целом же, по словам Куантырова, все поправки можно разделить на пять блоков. К ним отнесены нормы по снижению нагрузки на фонд оплаты труда, стимулированию отечественных товаропроизводителей и дальнейшему развитию транспортной системы.

Так, в сфере железнодорожного транспорта предусмотрено урегулирование вопросов налогообложения при оказании услуг магистральной железнодорожной сети пассажирским перевозчикам с применением нулевого тарифа.

В сфере гражданской авиации вносятся нормы по исключению сборов за выдачу сертификатов, так как услуги оказываются самофинансируемой организацией. Также предлагается расширение применения нулевой ставки НДС при заправке транзитных воздушных судов. Сейчас льгота действует только для аэропортов.

Подчеркивается, что сейчас документ направили на подпись главе государства.

Напомним, ранее глава МВД Марат Ахметжанов рассказывал, как планируется провести легализацию иностранных и праворульных авто в Казахстане.

По его словам, эта работа была разделена на два этапа:

внесение необходимых поправок в законодательство для проведения легализации;

проведение легализации после принятия всех необходимым правовых актов.

При этом Ахметжанов сообщал, что ставки сбора за первичную регистрацию составят 200-250 тыс. тенге, а сбор за утилизацию при легализации автомобилей взиматься не будет.

Добавим, что поручение по легализации иностранных авто дал Касым-Жомарт Токаев по время своего послания народу 1 сентября 2022 года.

"Необходимо принять решительные меры для перекрытия всех нелегальных каналов ввоза машин впредь. При этом надо урегулировать ситуацию с такими автомобилями, ввезенными до 1 сентября текущего года.

Для их легализации предлагаю применить в разовом порядке единый сбор за утилизацию и первичную регистрацию в размере, не превышающем 200-250 тысяч тенге. Эта мера должна коснуться автомобилей, не находящихся в розыске и прошедших "таможенную очистку", – заявил тогда президент.

Также напомним, что сегодня министр нацэкономики Алибек Куантыров озвучил сроки внесения проекта нового Налогового кодекса на рассмотрение депутатов.

Он отметил, что в нацплане обозначен срок до сентября следующего года, но эксперты полагают, что может потребоваться больше времени для полнейшей разработки и доработки нового Налогового кодекса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1998775-v-200-tys-tenge-oboydetsya-registratsiya-inostrannyh-avto-v-kazahstane/