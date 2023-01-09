Жители российского региона начали массово скупать иномарки в Казахстане

Автомобили на стоянке. Иллюстративное фото: pixabay.com

Ввоз иностранных автомобилей из Казахстана в Тюменскую область России увеличился в десятки раз. Эксперты связывают это с уходом автопроизводителей из страны, передает РБК Тюмень.

Ввоз иномарок в Тюменскую область из Казахстана, как отмечается, увеличился в 56 раз.

"В 2022 году сотрудниками Тюменского и Тобольского таможенных постов осуществлено взимание утилизационного сбора в отношении 668 транспортных средств, ввезенных из Казахстана. В прошлом году ввезли 12 транспортных средств", – сообщили в Тюменской таможне.

В начале декабря прошлого года гендиректор российской холдинговой компании "Дина" Иван Михайлов отметил, что ситуация на авторынке в регионе остается тяжелой. Так как поставки европейских и японских автомобилей в ближайшие месяцы, а может, и годы, могут не возобновиться.

Напомним, в сентябре прошлого года во время послания народу Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев поручил перекрыть нелегальные каналы ввоза авто в страну. Вскоре после этого в МВД объяснили, какие иностранные авто нельзя будет легализовать в Казахстане.

В декабре в МВД ответили на самые частые вопросы о легализации автомобилей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2004601-zhiteli-rossiyskogo-regiona-nachali-massovo-skupat-inomarki-v-kazahstane/