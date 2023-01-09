Учащихся второй смены перевели на дистанционку в нескольких регионах Казахстана

Школьники. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Из-за ухудшения погодных условий в ряде регионов Казахстана было решено перевести на дистанционное обучение школьников и некоторых студентов, обучающихся во вторую смену.

Как сообщается на официальной странице Управления образования Астаны в Instagram, в связи с ухудшением погодных условий 9 января 2023 года учащиеся 0-11 (12) классов и студенты 1-2 курса колледжей второй смены переходят на дистанционный формат обучения.

В новостном паблике "Типичный Павлодар" сообщается, что в областном центре занятия второй смены для учащихся 1-4 классов, а также учеников, занимающихся в подготовительных классах, тоже переходят на дистанционный формат.

По информации Tengrinews.kz учащихся второй смены Костаная также перевели на дистанционку. Офлайн-занятия также отменили в Лисаковске, Рудном, Аулиекольском, Житикаринском, Карабалинском и Мендыкаринском районах.

Отметим, ранее в некоторых регионах Казахстана были отменены занятия для учеников первой смены.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2004622-uchaschihsya-vtoroy-smeny-pereveli-na-distantsionku-v-neskolkih-regionah-kazahstana/