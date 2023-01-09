Школьников переводят на дистанционное обучение в ряде регионов Казахстана

Дети. Иллюстративное фото: Imgorthand/Getty Images

Управление образования города Астаны на своей официальной странице в Instagram сообщило о временном переходе на дистанционную форму обучения.

По информации ведомства, из-за ухудшения погодных условий сегодня, 9 января 2023 года, учащиеся 0-9 классов первой смены переходят на дистанционный формат обучения.

В официальном Telegram-канале акимата Абайской области также сообщили об отмене занятий в некоторых районах.

"9 января из-за неблагоприятных погодных условий занятия для учащихся 1-11 классов I смены и студентов колледжей переводятся на дистанционный формат обучения в Семее. Онлайн-уроки пройдут и в Курчатове, в Бескарагайском и Аягозском районах. В других районах области Абай занятия пройдут в привычном формате", - говорится в сообщении.

По информации МИА "Казинформ", служба спасения через мобильное приложение Darmen предупредила об отмене занятий в школах СКО в понедельник. Учащиеся 1- 11 классов будут учиться в дистанционном режиме. В регионе ожидается похолодание до -35 градусов.

Уроки в дистанционном формате пройдут для школьников 0-11 классов Костаная 9 января, пишет Tengrinews.kz.

Отметим, что ранее на большей части Казахстана синоптики объявили штормовое предупреждение. В регионах ожидаются резкое понижение температуры воздуха, осадки в виде снега, а также метель.

По данным РГП "Казгидромет", сегодня днем температура воздуха в столице упадет до 26 градусов со знаком "минус". Кроме того, в Астане ожидается сильный ветер.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2004557-shkolniki-pervoy-smeny-v-ponedelnik-budut-uchitsya-distantsionno-v-astane/